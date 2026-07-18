Чи близька до цього Україна: британський полковник назвав умову перелому на фронті

Україна поки що не змогла досягти вирішального перелому на полі бою, проте одна успішна стратегічна операція може кардинально змінити подальший перебіг війни. Таку думку висловив полковник британської армії у відставці та експерт із питань безпеки Українського інституту майбутнього Глен Грант.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, сьогодні ні Україна, ні Росія не мають явної переваги, яка б дозволила говорити про масштабне звільнення окупованих територій. Водночас експерт переконаний, що ключем до зміни ситуації може стати Крим.

Грант вважає, що повернення півострова стало б для Росії потужним військовим та політичним ударом, наслідки якого Кремлю було б дуже складно компенсувати. Проте визнає, що проведення класичної наземної операції за нинішніх умов практично неможливе.

Тому, на думку британського військового, Україні необхідно відмовитись від звичних шаблонів та шукати нові способи досягнення мети. Він переконаний, що майбутні операції мають будуватися на поєднанні сучасних технологій, високоточної зброї, безпілотних систем та артилерії, які дозволять створити локальну перевагу на окремих ділянках фронту.

Експерт наголосив, що українські військові вже неодноразово демонстрували здатність знаходити нестандартні рішення, тому саме зміна військової доктрини може стати фактором, який дозволить змінити баланс сил.

За словами Гранта, подальший успіх залежатиме не стільки від чисельної переваги, скільки від здатності застосовувати інноваційні підходи, концентрувати ресурси на ключових напрямках і вимагати переваги там, де противник цього не очікує. Саме такі дії, вважає експерт, здатні створити передумови для звільнення окупованих територій у майбутньому.

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