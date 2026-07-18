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Близка ли к этому Украина: британский полковник назвал условие перелома на фронте

Военный эксперт считает, что Украина способна изменить ход войны, но для этого потребуется полностью пересмотреть подход к ведению боевых действий

18 июля 2026, 12:55
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Кравцев Сергей

Украина пока не смогла добиться решающего перелома на поле боя, однако одна успешная стратегическая операция может кардинально изменить дальнейший ход войны. Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке и эксперт по вопросам безопасности Украинского института будущего Глен Грант.

Близка ли к этому Украина: британский полковник назвал условие перелома на фронте

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его оценке, сегодня ни Украина, ни Россия не имеют явного преимущества, которое позволило бы говорить о масштабном освобождении оккупированных территорий. Вместе с тем эксперт убежден, что ключом к изменению ситуации может стать Крым.

Грант считает, что возвращение полуострова стало бы для России мощнейшим военным и политическим ударом, последствия которого Кремлю было бы крайне сложно компенсировать. Однако признает, что проведение классической наземной операции в нынешних условиях практически невозможно.

Поэтому, по мнению британского военного, Украине необходимо отказаться от привычных шаблонов и искать новые способы достижения цели. Он убежден, что будущие операции должны строиться на сочетании современных технологий, высокоточного оружия, беспилотных систем и артиллерии, которые позволят создать локальное превосходство на отдельных участках фронта.

Эксперт подчеркнул, что украинские военные уже неоднократно демонстрировали способность находить нестандартные решения, поэтому именно изменение военной доктрины может стать фактором, который позволит изменить баланс сил.

По словам Гранта, дальнейший успех будет зависеть не столько от численного превосходства, сколько от способности применять инновационные подходы, концентрировать ресурсы на ключевых направлениях и добиваться преимущества там, где противник этого не ожидает. Именно такие действия, считает эксперт, способны создать предпосылки для освобождения оккупированных территорий в будущем.

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