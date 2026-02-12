logo_ukra

"Чесно, не знаю": Зеленського шокувала заява Каллас про покарання РФ

Президент подякував ЄС за підтримку, проте зізнався, що не володіє деталями вимог до Росії і сумнівається в їхньому впливі на скорочення російських військ

12 лютого 2026, 10:05
Клименко Елена

Європейський Союз працює над створенням переліку поступок, які можуть вимагати від Росії в рамках можливої угоди про завершення війни в Україні. Ідея полягає у тому, щоб чітко визначити умови, які повинні забезпечити мир та безпеку для України, включно з поверненням територій і гарантіями для громадян.

"Чесно, не знаю": Зеленського шокувала заява Каллас про покарання РФ

Фото: з відкритих джерел

Український президент Володимир Зеленський прокоментував цю ініціативу під час спілкування з журналістами 11 лютого. Він зазначив, що не має детальної інформації щодо конкретних обговорень у ЄС, однак висловив вдячність Європейському Союзу за тверду підтримку України у цей складний час.

"Щодо вимог Європейського Союзу до Росії, то, напевно, щось напрацьовується, якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо. Ми вдячні Європейському Союзу, що у них є така тверда позиція, що безумовно повинно бути повернення українських дітей", — наголосив Зеленський.

Водночас президент зізнався, що вперше почув про пропозицію включити до вимог скорочення російської армії. Він пояснив, що Москва навпаки намагається використовувати цей пункт як аргумент проти України, і сумнівається, що Європа може реально вплинути на такі рішення Кремля.

"Я вважаю, що на сьогодні Росія буде використовувати це тільки принизити Європу. На мій погляд, і Америка, і Європа повинні працювати разом виключно з Україною, тому що піднімаються виключно наші питання", – підкреслив Зеленський

Як вже писали "Коментарі", вночі проти 12 лютого Київ знову став об’єктом атаки російської армії. Ворожі "прильоти" вразили об’єкти критичної інфраструктури, через що тисячі столичних будинків залишилися без тепла.



