"Чесно, не знаю": Зеленського шокувала заява Каллас про покарання РФ

Європейський Союз працює над створенням переліку поступок, які можуть вимагати від Росії в рамках можливої угоди про завершення війни в Україні. Ідея полягає у тому, щоб чітко визначити умови, які повинні забезпечити мир та безпеку для України, включно з поверненням територій і гарантіями для громадян.

Фото: з відкритих джерел

Український президент Володимир Зеленський прокоментував цю ініціативу під час спілкування з журналістами 11 лютого. Він зазначив, що не має детальної інформації щодо конкретних обговорень у ЄС, однак висловив вдячність Європейському Союзу за тверду підтримку України у цей складний час.

"Щодо вимог Європейського Союзу до Росії, то, напевно, щось напрацьовується, якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо. Ми вдячні Європейському Союзу, що у них є така тверда позиція, що безумовно повинно бути повернення українських дітей", — наголосив Зеленський.

Водночас президент зізнався, що вперше почув про пропозицію включити до вимог скорочення російської армії. Він пояснив, що Москва навпаки намагається використовувати цей пункт як аргумент проти України, і сумнівається, що Європа може реально вплинути на такі рішення Кремля.

"Я вважаю, що на сьогодні Росія буде використовувати це тільки принизити Європу. На мій погляд, і Америка, і Європа повинні працювати разом виключно з Україною, тому що піднімаються виключно наші питання", – підкреслив Зеленський

