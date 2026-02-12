Путін вкотре занурив Київ у страшний холод: озвучено наслідки масованого удару балістикою

Вночі проти 12 лютого Київ знову став об’єктом атаки російської армії. Ворожі "прильоти" вразили об’єкти критичної інфраструктури, через що тисячі столичних будинків залишилися без тепла.

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що після масованої атаки минулої ночі, внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.

Без опалення залишилися багатоповерхівки на Лівому та Правому берегах Києва, зокрема у Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом’янському районах. За словами Кличка, комунальні служби вже розпочали відновлення теплопостачання.

Варто зазначити, що понад 1100 будинків у Деснянському та Дарницькому районах досі залишаються без опалення після попередніх обстрілів.

"Через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, до них подати теплоносій наразі неможливо", — пояснив мер.

Також від ударів постраждали Дніпровський та Дарницький райони, а двоє місцевих мешканців отримали травми. Напередодні в КМДА звітували, що майже на всій Троєщині опалення вже повернули. У Деснянському районі теплопостачання відновлено практично повністю, але в деяких будинках ремонтні роботи тривають через серйозні технічні пошкодження.

