Путин в очередной раз погрузил Киев в страшный холод: озвучены последствия массированного удара баллистикой

Ночью против 12 февраля Киев снова стал объектом атаки русской армии. Вражеские "прилеты" поразили объекты критической инфраструктуры, из-за чего тысячи столичных домов остались без тепла.

Фото: из открытых источников

Мэр Виталий Кличко сообщил, что после массированной атаки минувшей ночью, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг, еще почти 2600 столичных домов оказались без тепла.

Без отопления остались многоэтажки на Левом и Правом берегах Киева, в частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. По словам Кличко, коммунальные службы уже приступили к возобновлению теплоснабжения.

Следует отметить, что более 1100 домов в Деснянском и Дарницком районах до сих пор остаются без отопления после предварительных обстрелов.

"Из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, к ним подать теплоноситель пока невозможно", – пояснил мэр.

Также от ударов пострадали Днепровский и Дарницкий районы, а двое местных жителей получили травмы. Накануне в КГГА отчитывалось, что почти на всей Троещине отопление уже вернули. В Деснянском районе теплоснабжение восстановлено практически полностью, но в некоторых домах ремонтные работы продолжаются из-за серьезных технических повреждений.

