logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин в очередной раз погрузил Киев в страшный холод: озвучены последствия массированного удара баллистикой
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин в очередной раз погрузил Киев в страшный холод: озвучены последствия массированного удара баллистикой

После ночных обстрелов ситуация с отоплением существенно ухудшилась на обоих берегах Киева.

12 февраля 2026, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ночью против 12 февраля Киев снова стал объектом атаки русской армии. Вражеские "прилеты" поразили объекты критической инфраструктуры, из-за чего тысячи столичных домов остались без тепла.

Путин в очередной раз погрузил Киев в страшный холод: озвучены последствия массированного удара баллистикой

Фото: из открытых источников

Мэр Виталий Кличко сообщил, что после массированной атаки минувшей ночью, в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг, еще почти 2600 столичных домов оказались без тепла.

Без отопления остались многоэтажки на Левом и Правом берегах Киева, в частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. По словам Кличко, коммунальные службы уже приступили к возобновлению теплоснабжения.

Следует отметить, что более 1100 домов в Деснянском и Дарницком районах до сих пор остаются без отопления после предварительных обстрелов.

"Из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, к ним подать теплоноситель пока невозможно", – пояснил мэр.

Также от ударов пострадали Днепровский и Дарницкий районы, а двое местных жителей получили травмы. Накануне в КГГА отчитывалось, что почти на всей Троещине отопление уже вернули. В Деснянском районе теплоснабжение восстановлено практически полностью, но в некоторых домах ремонтные работы продолжаются из-за серьезных технических повреждений.

Как уже писали "Комментарии", российские военные и военные блоггеры подвергли резкой критике Кремль после ограничений доступа к мессенджеру Telegram. Роскомнадзор ввел самые жесткие ограничения на платформу, объяснив свои действия "замедлением" мессенджера и якобы стремлением защитить граждан от "преступного и террористического" контента. Этот шаг стал очередным этапом давления на свободный Интернет в России, пишет The Telegraph.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости