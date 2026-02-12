"Честно, не знаю": Зеленского шокировало заявление Каллас о наказании РФ

Европейский Союз работает над созданием перечня уступок, которые могут потребовать от России в рамках возможного соглашения о завершении войны в Украине. Идея состоит в том, чтобы четко определить условия, которые должны обеспечить мир и безопасность для Украины, включая возвращение территорий и гарантии для граждан.

Фото: из открытых источников

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал данную инициативу во время общения с журналистами 11 февраля. Он отметил, что не располагает детальной информацией о конкретных обсуждениях в ЕС, однако выразил благодарность Европейскому Союзу за твердую поддержку Украины в это сложное время.

"Что касается требований Европейского Союза к России, то, наверное, что-то нарабатывается, если честно, я не знаю этих деталей, мне это неизвестно. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них есть такая твердая позиция, что, безусловно, должно быть возвращение украинских детей", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент признался, что впервые услышал о предложении включить в требования сокращения российской армии. Он пояснил, что Москва наоборот пытается использовать этот пункт в качестве аргумента против Украины, и сомневается, что Европа может реально повлиять на такие решения Кремля.

"Я считаю, что на сегодняшний день Россия будет использовать это только унизить Европу. На мой взгляд, и Америка, и Европа должны работать вместе исключительно с Украиной, потому что поднимаются исключительно наши вопросы", – подчеркнул Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", ночью на 12 февраля Киев снова стал объектом атаки российской армии. Вражеские "прилеты" поразили объекты критической инфраструктуры, из-за чего тысячи столичных домов остались без тепла.