Червоний Хрест зганьбився скандальною заявою про удар по Бєлгороду:як відреагували в Україні

Лиля Воробьева
Помилкова моральна рівність між державою-агресором і країною, яка обороняється, є неприпустимою. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Червоний Хрест (фото з відкритих джерел)
Так він відреагував на заяву Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
Очільник українського МЗС наголосив, що подібна позиція організації є неприйнятною і викликає обурення.
Міністр також повідомив, що керівника делегації МКЧХ в Україні викличуть до Міністерства закордонних справ для надання пояснень.
Раніше МКЧХ оприлюднив заяву, в якій зазначив, що "недавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води та опалення на тлі низьких температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших районах".
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що розслідування фінського телеканалу Yle та видання FTM показало, що Російський Червоний Хрест бере участь у заходах, які суперечать базовим принципам міжнародного руху Червоного Хреста. Йдеться не лише про співпрацю з російськими пропагандистськими структурами, а й про діяльність на тимчасово окупованих територіях України.