Головна Новини Суспільство Війна з Росією Червоний Хрест зганьбився скандальною заявою про удар по Бєлгороду:як відреагували в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Червоний Хрест зганьбився скандальною заявою про удар по Бєлгороду:як відреагували в Україні

Помилкова моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною, підкреслив Андрій Сибіга

15 січня 2026, 21:42
Автор:
Лиля Воробьева

 Помилкова моральна рівність між державою-агресором і країною, яка обороняється, є неприпустимою. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Червоний Хрест зганьбився скандальною заявою про удар по Бєлгороду:як відреагували в Україні

Червоний Хрест (фото з відкритих джерел)

Так він відреагував на заяву Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Очільник українського МЗС наголосив, що подібна позиція організації є неприйнятною і викликає обурення.

"Помилкова моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною. На відміну від Росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права і нашого невід'ємного права на самооборону. Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі в результаті подібних заяв, які виправдовують російські військові злочини і ще більше підривають довіру до організації, особливо з огляду на її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених і цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією", — заявив Сибіга.

Міністр також повідомив, що керівника делегації МКЧХ в Україні викличуть до Міністерства закордонних справ для надання пояснень.

"Я також запрошую людей, які написали і схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати в Україну і провести день в холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності", — написав глава МЗС.

Раніше МКЧХ оприлюднив заяву, в якій зазначив, що "недавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води та опалення на тлі низьких температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді та інших районах".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що розслідування фінського телеканалу Yle та видання FTM показало, що Російський Червоний Хрест бере участь у заходах, які суперечать базовим принципам міжнародного руху Червоного Хреста. Йдеться не лише про співпрацю з російськими пропагандистськими структурами, а й про діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

 



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2011778918395593208?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA
