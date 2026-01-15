logo

Красный Крест опозорился скандальным заявлением об ударе по Белгороду: как отреагировали в Украине
Красный Крест опозорился скандальным заявлением об ударе по Белгороду: как отреагировали в Украине

Ошибочная моральная эквивалентность между агрессором и защищаемой страной является неприемлемой, подчеркнул Андрей Сибига.

15 января 2026, 21:42
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Ошибочное моральное равенство между обороняющимся государством-агрессором и страной является недопустимым. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Красный Крест опозорился скандальным заявлением об ударе по Белгороду: как отреагировали в Украине

Красный Крест (фото из открытых источников)

Так он отреагировал на заявление Международного Комитета Красного Креста по поводу ударов по объектам критической инфраструктуры.

Глава украинского МИД подчеркнул, что подобная позиция организации неприемлема и вызывает возмущение.

"Ложная моральная эквивалентность между агрессором и защищаемой страной является неприемлемой. В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону. Не удивительно, что репутация МККК находится в кризисе в результате подобных заявлений, которые еще больше оправдывают доверие к организации на ее длительную неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно удерживаемым Россией", — заявил Сибига.

Министр также сообщил, что руководителя делегации МККК в Украине вызовут в Министерство иностранных дел для предоставления объяснений.

"Я также приглашаю людей, написавших и одобривших это заявление, оставить свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется чувство реальности", — написал глава МИД.

Ранее МККК обнародовал заявление, в котором отметил, что "недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей почти без электроэнергии, воды и отопления на фоне низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других районах".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что расследование финского телеканала Yle и издание FTM показало, что Российский Красный Крест участвует в мероприятиях, противоречащих базовым принципам международного движения Красного Креста. Речь идет не только о сотрудничестве с российскими пропагандистскими структурами, но и о деятельности на временно оккупированных территориях Украины.



Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2011778918395593208?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA
