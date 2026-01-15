Красный Крест опозорился скандальным заявлением об ударе по Белгороду: как отреагировали в Украине

Рубрики
Лиля Воробьева
Ошибочное моральное равенство между обороняющимся государством-агрессором и страной является недопустимым. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Красный Крест (фото из открытых источников)
Так он отреагировал на заявление Международного Комитета Красного Креста по поводу ударов по объектам критической инфраструктуры.
Глава украинского МИД подчеркнул, что подобная позиция организации неприемлема и вызывает возмущение.
Министр также сообщил, что руководителя делегации МККК в Украине вызовут в Министерство иностранных дел для предоставления объяснений.
Ранее МККК обнародовал заявление, в котором отметил, что "недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей почти без электроэнергии, воды и отопления на фоне низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других районах".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что расследование финского телеканала Yle и издание FTM показало, что Российский Красный Крест участвует в мероприятиях, противоречащих базовым принципам международного движения Красного Креста. Речь идет не только о сотрудничестве с российскими пропагандистскими структурами, но и о деятельности на временно оккупированных территориях Украины.