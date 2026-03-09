«Червоні зони» на держкордоні розширюються: аналітики закликають до посилення оборони та евакуації цивільних

Рубрики
Недилько Ксения
Аналітики проєкту DeepState повідомляють про тривожну тенденцію на державному кордоні України (ДКУ). Противник активно розширює зону контролю, перетворюючи прикордонні села на окуповані плацдарми. Згідно з оновленими картами, за останні місяці агресор суттєво просунувся на кількох ділянках.
Сумська область. Фото: мапа бойових дій DeepState
Зокрема, район села Грабовське, який ворог захопив ще у грудні, наразі розрісся до 45 км² окупованої території. Сусідні населені пункти Попівка та Високе також потрапили під контроль загарбників. Схожа ситуація спостерігається в районі села Сопич, куди зайшла добре екіпірована ворожа піхота, та в Комарівці, де росіяни змогли закріпитися після попередньої розвідки. Ці ділянки наразі утримують сили Територіальної оборони.
Аналітики підкреслюють, що ворог зробив висновки з минулих подій, зокрема операції на Курщині:
За словами експертів, окупанти використовують тактику "промацування" сірих зон, виставляючи спостережні пункти навіть з одного-двох бійців. Це дозволяє їм дестабілізувати ситуацію та відтягувати українські ресурси.
Команда DeepState наголошує на необхідності перегляду підходів до оборони кордону. Головний акцент має бути не на фізичній присутності бійців на самій "нульовій" лінії, а на технічному забезпеченні:
Окреме попередження адресоване мешканцям прикордоння. Цивільних закликають негайно евакуюватися, оскільки ворог використовує місцевих як "живий щит" та здійснює викрадення.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує готуватися до нового етапу бойових дій в Україні. За його словами, основною метою майбутнього весняного наступу РФ залишається повна окупація Донецької та Луганської областей.