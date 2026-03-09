«Червоні зони» на держкордоні розширюються: аналітики закликають до посилення оборони та евакуації цивільних

Аналітики проєкту DeepState повідомляють про тривожну тенденцію на державному кордоні України (ДКУ). Противник активно розширює зону контролю, перетворюючи прикордонні села на окуповані плацдарми. Згідно з оновленими картами, за останні місяці агресор суттєво просунувся на кількох ділянках.

Сумська область. Фото: мапа бойових дій DeepState

Зокрема, район села Грабовське, який ворог захопив ще у грудні, наразі розрісся до 45 км² окупованої території. Сусідні населені пункти Попівка та Високе також потрапили під контроль загарбників. Схожа ситуація спостерігається в районі села Сопич, куди зайшла добре екіпірована ворожа піхота, та в Комарівці, де росіяни змогли закріпитися після попередньої розвідки. Ці ділянки наразі утримують сили Територіальної оборони.

Аналітики підкреслюють, що ворог зробив висновки з минулих подій, зокрема операції на Курщині:

"Це вказує на певну роботу над помилками з боку кац*пів... противник таким чином формує собі буферну зону на нашій території, щоб убезпечити свій кордон та мати ділянки спостереження".

За словами експертів, окупанти використовують тактику "промацування" сірих зон, виставляючи спостережні пункти навіть з одного-двох бійців. Це дозволяє їм дестабілізувати ситуацію та відтягувати українські ресурси.

Команда DeepState наголошує на необхідності перегляду підходів до оборони кордону. Головний акцент має бути не на фізичній присутності бійців на самій "нульовій" лінії, а на технічному забезпеченні:

"Тут не про необхідність сидіти бійцям безпосередньо на кордоні... а про ресурс, зокрема, у вигляді дронів, який би унеможливлював будь-який рух піхоти противника".

Окреме попередження адресоване мешканцям прикордоння. Цивільних закликають негайно евакуюватися, оскільки ворог використовує місцевих як "живий щит" та здійснює викрадення.

"Щоб не стати головним героєм московського новинного телеканалу або не побачити Бога раніше визначеного часу — евакуйовуйтеся", — підсумовують у DeepState, нагадуючи, що кордон залишається зоною підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує готуватися до нового етапу бойових дій в Україні. За його словами, основною метою майбутнього весняного наступу РФ залишається повна окупація Донецької та Луганської областей.