«Красные зоны» на госгранице расширяются: аналитики призывают к усилению обороны и эвакуации гражданских

Аналитики проекта DeepState сообщают о тревожной тенденции на государственной границе Украины (ГГУ). Противник активно расширяет зону контроля, превращая пограничные деревни в оккупированные плацдармы. Согласно обновленным картам, за последние месяцы агрессор существенно продвинулся на нескольких участках.
Сумська область. Фото: карта боевых действий DeepState
В частности, район села Грабовское, который враг захватил еще в декабре, разросся до 45 км² оккупированной территории. Соседние населенные пункты Поповка и Высокое попали под контроль захватчиков. Похожая ситуация наблюдается в районе села Сопич, куда зашла хорошо экипированная вражеская пехота и в Комаровке, где россияне смогли закрепиться после предварительной разведки. Эти участки удерживают силы Территориальной обороны.
Аналитики подчеркивают, что враг сделал выводы из прошлых событий, в частности, операции на Курщине:
По словам экспертов, оккупанты используют тактику "прощупывания" серых зон, выставляя наблюдательные пункты даже из одного-двух бойцов. Это позволяет дестабилизировать ситуацию и оттягивать украинские ресурсы.
Команда DeepState отмечает необходимость пересмотра подходов к обороне границы. Главный акцент должен быть не на физическом присутствии бойцов на самой "нулевой" линии, а на техническом обеспечении:
Отдельное предупреждение адресовано жителям приграничья. Гражданских призывают немедленно эвакуироваться, поскольку враг использует местных как "живой щит" и совершает похищение.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает готовиться к новому этапу боевых действий в Украине. По его словам, основной целью грядущего весеннего наступления РФ остается полная оккупация Донецкой и Луганской областей.