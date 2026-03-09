«Красные зоны» на госгранице расширяются: аналитики призывают к усилению обороны и эвакуации гражданских

Аналитики проекта DeepState сообщают о тревожной тенденции на государственной границе Украины (ГГУ). Противник активно расширяет зону контроля, превращая пограничные деревни в оккупированные плацдармы. Согласно обновленным картам, за последние месяцы агрессор существенно продвинулся на нескольких участках.

Сумська область. Фото: карта боевых действий DeepState

В частности, район села Грабовское, который враг захватил еще в декабре, разросся до 45 км² оккупированной территории. Соседние населенные пункты Поповка и Высокое попали под контроль захватчиков. Похожая ситуация наблюдается в районе села Сопич, куда зашла хорошо экипированная вражеская пехота и в Комаровке, где россияне смогли закрепиться после предварительной разведки. Эти участки удерживают силы Территориальной обороны.

Аналитики подчеркивают, что враг сделал выводы из прошлых событий, в частности, операции на Курщине:

"Это указывает на определенную работу над ошибками со стороны кац*пов... противник таким образом формирует себе буферную зону на нашей территории, чтобы обезопасить свою границу и иметь участки наблюдения".

По словам экспертов, оккупанты используют тактику "прощупывания" серых зон, выставляя наблюдательные пункты даже из одного-двух бойцов. Это позволяет дестабилизировать ситуацию и оттягивать украинские ресурсы.

Команда DeepState отмечает необходимость пересмотра подходов к обороне границы. Главный акцент должен быть не на физическом присутствии бойцов на самой "нулевой" линии, а на техническом обеспечении:

"Здесь не о необходимости сидеть бойцам непосредственно на границе... а о ресурсе, в частности, в виде дронов, который делал бы невозможным любое движение пехоты противника".

Отдельное предупреждение адресовано жителям приграничья. Гражданских призывают немедленно эвакуироваться, поскольку враг использует местных как "живой щит" и совершает похищение.

"Чтобы не стать главным героем московского новостного телеканала или не увидеть Бога раньше определенного времени – эвакуируйтесь", – заключают в DeepState, напоминая, что граница остается зоной повышенной опасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает готовиться к новому этапу боевых действий в Украине. По его словам, основной целью грядущего весеннего наступления РФ остается полная оккупация Донецкой и Луганской областей.