Чернігівщина остаточно на межі знищення: розкрито жахливі деталі небаченого удару РФ
Чернігівщина остаточно на межі знищення: розкрито жахливі деталі небаченого удару РФ

Відновлення роботи енергосистеми почнеться, коли ситуація на місцях стане безпечною

6 квітня 2026, 09:50
Клименко Елена

У нічний час та вранці 6 квітня російські війська здійснили удари по енергооб’єктах Чернігівщини, зафіксовано чотири влучання. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, через атаки більшість районів області залишилися без електропостачання. Місто Чернігів та прилеглі громади змушені використовувати альтернативні джерела енергії для забезпечення роботи критичної інфраструктури, де така потреба є найнагальнішою. Енергетики готові почати відновлення електропостачання, щойно дозволить безпекова ситуація.

Водночас російський удар призвів до знеструмлення міста Славутич, яке є містом-супутником Чорнобильської АЕС. Як повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, тимчасово без світла залишилося близько 21 тисячі жителів.

Голова адміністрації запевнив, що критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення. Вода, соціальні заклади та інші важливі об’єкти працюють на генераторах, а зв’язок та інтернет залишаються стабільними. Також відкрито пункти незламності, де кожен мешканець, який потребує допомоги, може отримати підтримку.

Славутич географічно розташований на території Чернігівської області, проте адміністративно належить до Київської області. Відзначимо, що попереднє знеструмлення Славутича відбулося 25 березня.

Портал "Коментарі" вже писав, що контратаки ЗСУ на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках суттєво ускладнюють реалізацію планів російської армії на Покровському напрямку та загалом гальмують її весняно-літній наступ. Під тиском українських військ ворог змушений перерозподіляти сили, намагаючись стабілізувати фронт. За інформацією ISW, активні дії українських захисників змусили російське командування перегруповувати підрозділи.



Джерело: https://t.me/chernigivskaODA/28409
