Контратаки ЗСУ на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках суттєво ускладнюють реалізацію планів російської армії на Покровському напрямку та загалом гальмують її весняно-літній наступ. Під тиском українських військ ворог змушений перерозподіляти сили, намагаючись стабілізувати фронт. За інформацією ISW, активні дії українських захисників змусили російське командування перегруповувати підрозділи.

Зокрема, частини морської піхоти з району Добропілля були перекинуті на інші ділянки фронту. Серед них — 120-а дивізія морської піхоти Балтійського флоту та 40-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту, які тепер діють на Олександрівському напрямку. Такі пересування свідчать про спроби росіян утримати позиції та компенсувати втрати.

Раніше спостерігалися переміщення підрозділів 40-ї та 55-ї бригад морської піхоти, а також елементів 68-го армійського корпусу зі східного угруповання в бік Гуляйполя. Це підтверджує, що Росія активно використовує резерви, намагаючись реагувати на активність Збройних сил України.

Аналітики відзначають, що значні втрати російських військ у боях за Покровськ і район Добропілля змушують ворога знижувати інтенсивність наступу на цих ділянках. Додаткове перекидання підрозділів послаблює їхні позиції ще більше, що створює додаткові переваги для українських військ.

Військовий оглядач Іван Тимочко підкреслює, що Кремль намагається компенсувати втрату ініціативи на фронті та провал весняного наступу. Водночас російські війська змушені перегруповуватися, хоча й намагаються підтримувати бойову інтенсивність. Зростаюче невдоволення війною в Росії та стратегічні поразки демонструють, що країна вже в програшній позиції.

Портал "Коментарі" вже писав, що цілі російських окупантів на фронті залишаються практично незмінними. Ворог продовжує намагатися реалізувати два основні завдання, але його плани зустрічають рішучий опір, зазначив генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.