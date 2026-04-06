Контратаки ВСУ на Гуляйпольском и Александровском направлениях существенно усложняют реализацию планов российской армии на Покровском направлении и в целом тормозят ее весенне-летнее наступление. Под давлением украинских войск враг вынужден перераспределять силы, пытаясь стабилизировать фронт. По информации ISW, активные действия украинских защитников заставили российское командование перегруппировать подразделения.

В частности, части морской пехоты из района Доброполье были опрокинуты на другие участки фронта. Среди них — 120-я дивизия морской пехоты Балтийского флота и 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, действующие сейчас на Александровском направлении. Такие передвижения свидетельствуют о попытках россиян удержать позиции и компенсировать потери.

Ранее наблюдались перемещение подразделений 40-й и 55-й бригад морской пехоты, а также элементов 68-го армейского корпуса из восточной группировки в сторону Гуляйполя. Это подтверждает, что Россия активно использует резервы, пытаясь реагировать на активность Вооруженных Сил Украины.

Аналитики отмечают, что значительные потери российских войск в боях за Покровск и район Доброполья заставляют врага снижать интенсивность наступления на этих участках. Дополнительная переброска подразделений ослабляет их позиции еще больше, что создает дополнительные преимущества для украинских войск.

Военный обозреватель Иван Тимочко подчеркивает, что Кремль пытается компенсировать потерю инициативы на фронте и провал весеннего наступления. В то же время российские войска вынуждены перегруппироваться, хотя и пытаются поддерживать боевую интенсивность. Растущее недовольство войной в России и стратегические поражения показывают, что страна уже в проигрышной позиции.

Портал "Комментарии" уже писал, что цели российских кафиров на фронте остаются практически неизменными. Враг продолжает пытаться реализовать две основные задачи, но его планы встречают решительное сопротивление, отметил генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.