Черниговщина окончательно на грани уничтожения: раскрыты ужасающие детали невиданного удара РФ

В ночное время и утром 6 апреля российские войска нанесли удары по энергообъектам Черниговщины, зафиксировано четыре попадания. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, из-за атак большинство районов области остались без электроснабжения. Город Чернигов и близлежащие общины вынуждены использовать альтернативные источники энергии для обеспечения работы критической инфраструктуры, где такая потребность является насущной. Энергетики готовы начать возобновление электроснабжения, как только позволит ситуация безопасности.

В то же время российский удар привел к обесточившему городу Славутич , который является городом-спутником Чернобыльской АЭС. Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, временно без света осталось около 21 тысячи жителей.

Глава администрации заверил, что критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания. Вода, социальные учреждения и другие важные объекты работают на генераторах, а связь и Интернет остаются стабильными. Также открыты пункты несокрушимости, где каждый житель, нуждающийся в помощи, может получить поддержку.

Славутич географически расположен на территории Черниговской области, однако административно относится к Киевской области. Отметим, что предварительное обесточивание Славутича произошло 25 марта.

