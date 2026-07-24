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«Чернігів нічому не навчив»: Арестович після трагедії на Київщині зробив різку заяву

Колишній радник Офісу президента заявив, що проведення публічних заходів, пов'язаних із військовими технологіями, під час війни є безвідповідальним та може призводити до трагічних наслідків

24 липня 2026, 15:30
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Кравцев Сергей

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович різко відреагував на російський удар по полігону в Київській області, де загинули люди та десятки отримали поранення. У своєму дописі він піддав гострій критиці організаторів заходу, який проходив на території об'єкта в момент атаки.

«Чернігів нічому не навчив»: Арестович після трагедії на Київщині зробив різку заяву

Удар по полігону у Київській області. Фото: з відкритих джерел

Олексій Арестович поставив під сумнів доцільність проведення відкритої демонстрації військових технологій під час повномасштабної війни. На його думку, публічне анонсування таких заходів створює додаткові ризики та може робити їх потенційною ціллю для російських ударів.

У своєму повідомленні він згадав низку осіб, які, за його словами, були причетні до організації або участі в заході, зокрема представників оборонної сфери та військових інновацій. 

Олексій Арестович також іронічно прокоментував їхню діяльність, заявивши, що подібні виставки, на його переконання, не приносять практичної користі оборонній галузі.

Окремо він провів паралель із трагедією в Чернігові, яка сталася у 2023 році після російського удару по місцю проведення виставки безпілотних технологій. На думку Арестовича, цей випадок мав би стати уроком для організаторів подібних заходів.

Завершуючи допис, він заявив, що активність, пов'язана з проведенням відкритих заходів оборонної тематики в умовах війни, може створювати небезпеку не лише для їхніх учасників, а й для інших людей.

Водночас наведені оцінки є особистою позицією Олексія Арестовича. Офіційних висновків щодо причин великої кількості жертв під час удару по полігону правоохоронні органи та компетентні державні структури наразі не оприлюднювали. 

Також видання "Коментарі" повідомляло – жахливі кадри після прильотів на Київщині: Зеленський терміново звернувся до союзників.




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