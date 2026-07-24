«Чернигов ничему не научил»: Арестович после трагедии в Киевской области сделал резкое заявление

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович резко отреагировал на российский удар по полигону в Киевской области, где погибли люди и получили десятки ранений. В своем сообщении он подверг острой критике организаторов мероприятия, которое проходило на территории объекта в момент атаки.

Удар по полигону в Киевской области. Фото: из открытых источников

Алексей Арестович подверг сомнению целесообразность проведения открытой демонстрации военных технологий во время полномасштабной войны. По его мнению, публичное анонсирование таких мер создает дополнительные риски и может производить их потенциальной целью для российских ударов.

В своем сообщении он упомянул ряд лиц, которые, по его словам, были причастны к организации или участию в мероприятии, включая представителей оборонной сферы и военных инноваций.

Алексей Арестович также иронически прокомментировал их деятельность, заявив, что подобные выставки, по его убеждению, не приносят практическую пользу оборонной отрасли.

Отдельно он провел параллель с трагедией в Чернигове, произошедшей в 2023 году после российского удара по месту проведения выставки беспилотных технологий. По мнению Арестовича, этот случай должен стать уроком для организаторов подобных мероприятий.

Завершая сообщение, он заявил, что активность, связанная с проведением открытых мероприятий оборонной тематики в условиях войны, может создавать опасность не только для их участников, но и для других людей.

Приведенные оценки являются личной позицией Алексея Арестовича. Официальные выводы о причинах большого количества жертв при ударе по полигону правоохранительные органы и компетентные государственные структуры пока не обнародовались.

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