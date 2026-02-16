Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив про значне посилення обстрілів Херсона та мінування логістичних шляхів. За його даними, окупаційні війська отримали нове озброєння від своїх союзників.

«Черговий транш касетних боєприпасів від корейців»: окупанти хаотично обстрілюють обласний центр

"Схоже Корейці дали русні черговий транш касетних боєприпасів", — зазначив боєць у своєму дописі. Він додав, що зараз загарбники "хаотично засипають ними Херсон", через що у місті виникла додаткова небезпека, адже "більшість валяється нерозірваними по місту".

Крім того, критична ситуація спостерігається на ключовій транспортній артерії регіону. За словами "Османа", ворог активно використовує безпілотники для дистанційного мінування. "Дорогу Миколаїв — Херсон в свою чергу під*ри засипають шипами та протипіхотними мінами з БПЛА "Молнія"", — підкреслив військовий.

Жителів міста та водіїв закликають бути максимально пильними, не наближатися до підозрілих предметів та враховувати ризики при плануванні поїздок між Миколаєвом та Херсоном.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на околицях Часового Яру російські військові дедалі частіше обирають полон через нестерпні умови та відсутність підтримки з боку власного командування. Про це 16 лютого в етері "Суспільне. Студія" повідомив пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Костянтин Мельников.

За словами речника, російське командування фактично залишає свої штурмові групи напризволяще: "Командування російської армії не поповнює запаси їжі та води піхотинців, які йдуть на штурми в складі малих груп. Окупанти можуть тижнями бути без їжі та води". Така ситуація призводить до того, що загарбники втрачають боєздатність. "Є випадки, коли вони вже не витримують і здаються в полон, бувають випадки, коли наші військові в ході контрнаступальних дій беруть противника в полон", — зазначив Мельников.