Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил о значительном усилении обстрелов Херсона и минировании логистических путей. По его данным, оккупационные войска получили новое вооружение от своих союзников.

«Очередной транш кассетных боеприпасов от корейцев»: оккупанты хаотично обстреливают областной центр

"Похоже, корейцы дали русским очередной транш кассетных боеприпасов", — отметил боец в своем сообщении. Он добавил, что сейчас захватчики "хаотично засыпают ими Херсон", из-за чего в городе возникла дополнительная опасность, ведь "большинство валяется неразорванными по городу".

Кроме того, критическая ситуация наблюдается в ключевой транспортной артерии региона. По словам Османа, враг активно использует беспилотники для дистанционного минирования. "Дорогу Николаев — Херсон в свою очередь пид*ры засыпают шипами и противопехотными минами из БПЛА "Молния"", — подчеркнул военный.

Жители города и водители призывают быть максимально бдительными, не приближаться к подозрительным предметам и учитывать риски при планировании поездок между Николаевом и Херсоном.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в окрестностях Часового Яра российские военные все чаще избирают плен из-за невыносимых условий и отсутствия поддержки со стороны собственного командования. Об этом 16 февраля в эфире "Суспильное. Студия" сообщил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Константин Мельников.

По словам спикера, российское командование фактически оставляет свои штурмовые группы на произвол судьбы: "Командование российской армии не пополняет запасы пищи и воды пехотинцев, которые идут на штурмы в составе малых групп. Оккупанты могут неделями быть без пищи и воды". Такая ситуация приводит к тому, что захватчики теряют боеспособность. "Есть случаи, когда они уже не выдерживают и сдаются в плен, бывают случаи, когда наши военные в ходе контрнаступательных действий берут противника в плен", — отметил Мельников.