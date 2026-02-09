Через війну проти України в РФ вимирають цілі народи: ці факти вже не приховати

Загибель молодих представників корінних нечисленних народів Росії на війні проти України оголює системну проблему в армії РФ: на контрактну службу відправляють навіть тих, кого раніше офіційно визнавали непридатними за станом здоров'я. Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Особливо трагічно це позначається на невеликих етнічних громадах, чисельність яких і так стрімко скорочується. У січні в Іркутській області попрощалися одразу з двома 18-річними тофаларами – Андрієм Холямоєвим та Сергієм Токуєвим. Обидва юнаки раніше не підлягали терміновій службі через медичні обмеження, проте це не завадило їм підписати контракти з Міноборони РФ.

Як розповідають жителі Тофаларії, формальна відмова зі здоров'я перестає бути перешкодою, коли йдеться про контрактну службу.

"А за контрактом – раз, і одразу “здоровий”", — обурюються земляки загиблих.

Сергій Токуєв загинув під Покровськом у Донецькій області лише через кілька місяців після підписання контракту. За словами знайомих, з дитинства він страждав на серйозні проблеми зі спиною, включаючи грижу, і не мав армійського досвіду.

Схожа доля спіткала й Андрія Холямоєва із селища Верхня Гутара. Він уклав контракт незабаром після повноліття і незабаром був визнаний зниклим безвісти. Місцеві жителі стверджують, що за вербування стан здоров'я фактично ігнорується, а на фронт відправляють навіть людей з інтелектуальними порушеннями.

Тофаларі – один із найменших корінних народів Росії. За переписом 2021 року їх чисельність становила лише 719 осіб. Втрати навіть кількох молодих чоловіків стають для цієї громади непоправними.

