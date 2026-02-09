logo

Война с Россией Из-за войны против Украины в РФ вымирают целые народы: эти факты уже не скрыть
НОВОСТИ

Из-за войны против Украины в РФ вымирают целые народы: эти факты уже не скрыть

Радио Свобода сообщает о гибели 18-летних тофаларов, признанных ранее негодными к службе по состоянию здоровья

9 февраля 2026, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Гибель молодых представителей коренных малочисленных народов России на войне против Украины обнажает системную проблему в армии РФ: на контрактную службу отправляют даже тех, кого ранее официально признавали непригодными по состоянию здоровья. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российские войска. Фото: из открытых источников

Особенно трагично это сказывается на небольших этнических общинах, численность которых и без того стремительно сокращается. В январе в Иркутской области простились сразу с двумя 18-летними тофаларами – Андреем Холямоевым и Сергеем Токуевым. Оба юноши ранее не подлежали срочной службе из-за медицинских ограничений, однако это не помешало им подписать контракты с Минобороны РФ.

Как рассказывают жители Тофаларии, формальный отказ по здоровью перестаёт быть препятствием, когда речь заходит о контрактной службе. 

"А за контрактом – раз, и сразу “здоров”", — возмущаются земляки погибших. 

Сергей Токуев погиб под Покровском в Донецкой области всего через несколько месяцев после подписания контракта. По словам знакомых, с детства он страдал серьёзными проблемами со спиной, включая грыжу, и не имел армейского опыта.

Похожая судьба постигла и Андрея Холямоева из посёлка Верхняя Гутара. Он заключил контракт вскоре после совершеннолетия и вскоре был признан пропавшим без вести. Местные жители утверждают, что при вербовке состояние здоровья фактически игнорируется, а на фронт отправляют даже людей с интеллектуальными нарушениями.

Тофалари – один из самых малочисленных коренных народов России. По переписи 2021 года их численность составляла всего 719 человек. Потери даже нескольких молодых мужчин становятся для этой общины невосполнимыми.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США объяснили, зачем РФ активизировала атаки на севере Украины.




Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/tofalary-malochyselny-narod-tsina-viyny/33666709.html
