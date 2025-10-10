logo_ukra

Через страшний обстріл у Кмбміні терміново звернулися до ураїнців: деталі
НОВИНИ

Через страшний обстріл у Кмбміні терміново звернулися до ураїнців: деталі

У Києві вже відновили критичну інфраструктуру, проте роботи тривають. Уряд готує оновлену інформацію щодо електропостачання в регіонах зі спецграфіками — Київській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

10 жовтня 2025, 11:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після нічної атаки 10 жовтня по всій Україні одразу розпочали масштабні відновлювальні роботи — ремонтні бригади вже працюють у всіх регіонах. Прем’єрка Юлія Свириденко оголосила терміни відновлення електро- і водопостачання у різних областях у своєму повідомленні в Інтернеті.

Через страшний обстріл у Кмбміні терміново звернулися до ураїнців: деталі

Фото: з відкритих джерел

Вона підкреслила, що це був один із найпотужніших комбінованих ударів по цивільній інфраструктурі, який завдав серйозних пошкоджень енергетичним об’єктам. Незабаром після сигналу тривоги в регіонах стартували роботи з ремонту, зокрема за персональними дорученнями для кожної області. Під час робіт використовують альтернативне живлення — генератори, функціонують "Пункти незламності", підтримано зв’язок.

Свириденко пообіцяла, що водопостачання в Києві та Кіровоградській області буде повністю відновлене до кінця дня. У Києві вже ввели в дію критичну інфраструктуру, паралельно тривають ремонтні роботи, а Міністерство енергетики найближчим часом оприлюднить оновлення щодо подачі електроенергії.

В областях Київській, Полтавській, Харківській і Сумській наразі застосовуються аварійні графіки відключень світла. Про графіки інформуватимуть Міненерго та Укренерго окремо.

Нагадуємо: в ніч проти 10 жовтня агресор завдав потужного ракетно-дронового удару по енергетичних об’єктах України. Постраждали сотні тисяч споживачів у Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях, де застосовано аварійні графіки відключень.

Як вже писали "Коментарі", незважаючи на те що Росія збільшила кількість атак на 30–50 %, українська ППО зберігає високу ефективність (приблизно 74 %), повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



