Из-за страшного обстрела в Кмбмини срочно обратились к ураинцам: детали

После ночной атаки 10 октября по всей Украине сразу приступили к масштабным восстановительным работам — ремонтные бригады уже работают во всех регионах. Премьер Юлия Свириденко объявила сроки восстановления электро- и водоснабжения в разных областях в своем сообщении в Интернете.

Фото: из открытых источников

Она подчеркнула, что это был один из мощнейших комбинированных ударов по гражданской инфраструктуре, нанесший серьезные повреждения энергетическим объектам. Вскоре после сигнала тревоги в регионах стартовали работы по ремонту, в том числе по персональным поручениям для каждой области. Во время работ используют альтернативное питание — генераторы, функционируют "Пункты несокрушимости", поддержана связь.

Свириденко пообещала, что водоснабжение в Киеве и Кировоградской области будет полностью восстановлено до конца дня. В Киеве уже ввели в действие критическую инфраструктуру, параллельно продолжаются ремонтные работы, а Министерство энергетики в ближайшее время обнародует обновление подачи электроэнергии.

В областях Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской применяются аварийные графики отключений света. О графиках будут информировать Минэнерго и Укрэнерго по отдельности.

Напоминаем: в ночь на 10 октября агрессор нанес мощный ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам Украины. Пострадали сотни тысяч потребителей в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях, где были применены аварийные графики отключений.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на то, что Россия увеличила количество атак на 30-50%, украинская ПВО сохраняет высокую эффективность (примерно 74%), сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.