Війна з Росією Через погану погоду ворог пішов на штурм: що сталося далі (ВІДЕО)
Через погану погоду ворог пішов на штурм: що сталося далі (ВІДЕО)

На Костянтинівському напрямку прикордонники відбили штурм на важкій бронетехніці

6 жовтня 2025, 17:44
Скориставшись погіршенням погодних умов противник здійснив спробу захопити Костянтинівку на Донеччині. У хід пішла важка бронетехніка. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Держприкордонслужби України.

Через погану погоду ворог пішов на штурм: що сталося далі (ВІДЕО)

У співпраці з суміжними підрозділами оператори БпЛА "Фенікс" успішно відпрацювали усі цілі, не дозволивши ворогу просунутися ані на метр. Ударів по техніці противника було завдано на початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку, що зупинилася в полях Донеччини.

Знищено: танк, 2 ББМ та БМП.

Уражено: 3 танки, 4 ББМ, БМД та МТ-ЛБ.

Також було знищено гармату, під прикриттям якої відбувалася атака.

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                     

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська пропаганда поширює черговий фейк про буцімто використання хімічної зброї Збройними Силами України. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО. 

Зазначається, що російський так званий "військовий експерт" Андрій Марочко заявив, що українські військові нібито застосували отруйні речовини проти мирного населення у Покровську. За його словами, дрони ЗСУ "розпилювали речовину, яку використовують для боротьби з гризунами", і від цього начебто загинули цивільні.



