Скориставшись погіршенням погодних умов противник здійснив спробу захопити Костянтинівку на Донеччині. У хід пішла важка бронетехніка. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Держприкордонслужби України.

Через погану погоду ворог пішов на штурм: що сталося далі (ВІДЕО)

У співпраці з суміжними підрозділами оператори БпЛА "Фенікс" успішно відпрацювали усі цілі, не дозволивши ворогу просунутися ані на метр. Ударів по техніці противника було завдано на початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку, що зупинилася в полях Донеччини.

Знищено: танк, 2 ББМ та БМП.

Уражено: 3 танки, 4 ББМ, БМД та МТ-ЛБ.

Також було знищено гармату, під прикриттям якої відбувалася атака.

