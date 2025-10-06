Из-за плохой погоды враг пошел на штурм: что произошло дальше (ВИДЕО)

Воспользовавшись ухудшением погодных условий, противник предпринял попытку захватить Константиновку на Донетчине. В ход пошла тяжелая бронетехника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

В сотрудничестве со смежными подразделениями операторы БПЛА "Феникс" успешно отработали все цели, не позволив врагу продвинуться ни на метр. Удары по технике противника были нанесены в начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили бронетехнику, остановившуюся в полях Донетчины.

Уничтожены: танк, 2 ББМ и БМП.

Впечатлено: 3 танка, 4 ББМ, БМД и МТ-ЛБ.

Также была уничтожена пушка, под прикрытием которой происходила атака.

