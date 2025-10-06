logo

BTC/USD

124861

ETH/USD

4630.83

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Из-за плохой погоды враг пошел на штурм: что произошло дальше (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за плохой погоды враг пошел на штурм: что произошло дальше (ВИДЕО)

На Константиновском направлении пограничники отразили штурм на тяжелой бронетехнике

6 октября 2025, 17:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Из-за плохой погоды враг пошел на штурм: что произошло дальше (ВИДЕО)

Из-за плохой погоды враг пошел на штурм: что произошло дальше (ВИДЕО)

Воспользовавшись ухудшением погодных условий, противник предпринял попытку захватить Константиновку на Донетчине. В ход пошла тяжелая бронетехника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

В сотрудничестве со смежными подразделениями операторы БПЛА "Феникс" успешно отработали все цели, не позволив врагу продвинуться ни на метр. Удары по технике противника были нанесены в начале штурма, после чего тяжелые бомберы добили бронетехнику, остановившуюся в полях Донетчины.

Уничтожены: танк, 2 ББМ и БМП.

Впечатлено: 3 танка, 4 ББМ, БМД и МТ-ЛБ.

Также была уничтожена пушка, под прикрытием которой происходила атака.

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда распространяет очередной фейк о якобы использовании химического оружия Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Отмечается, что российский так называемый военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные якобы применили ядовитые вещества против мирного населения в Покровске. По его словам, дроны ВСУ "распыляли вещество, используемое для борьбы с грызунами", и от этого якобы погибли гражданские.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости