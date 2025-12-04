Чекати ще не довго: стало відомо, коли Путіну буде страшно від дій Трампа

Президент США Дональд Трамп запропонував російському правителю Володимиру Путіну угоду, яка вигідна для Кремля: припинення війни при збереженні контролю над вже захопленими територіями. Водночас наближення проміжних виборів у США підштовхує Трампа демонструвати конкретні зовнішньополітичні досягнення, вважає політолог Ігор Рейтерович. За його словами, нинішня стратегія Трампа спрямована на те, щоб умовити Росію завершити конфлікт, але він утримується від посилення санкцій через побоювання ядерних ризиків та інші пріоритети адміністрації.

Фото: з відкритих джерел

Експерт нагадав, що Трамп запропонував Путіну припинити бойові дії в обмін на низку значних поступок: збереження всіх окупованих регіонів, відновлення торгівлі із західними країнами, повернення до G8, доступ до інвестицій і свободу пересування для російських еліт.

"Трамп сподівається, що неможливо бути настільки тупим, щоб не відреагувати на таку вигідну угоду", – підкреслив експерт.

Водночас американський лідер діє обережно, обираючи стратегію поступового тиску на Москву, сподіваючись переконати Кремль без різкого загострення. Проте наближення проміжних виборів змушує його активізуватися і демонструвати результати своєї зовнішньої політики.

Рейтерович додає, що у разі поразки на виборах Трамп навряд чи спокійно дочекається кінця свого другого терміну, тому пошук шляхів завершення війни стає для нього нагальним завданням, тому, рано чи пізно його терпіння урветься.

