Путін вкотре вразив цинічною заявою про "звільнення" Донбасу: шокуючі деталі

Російський диктатор натякнув, що завершувати війну поки не планує, доки не здобуде потрібні українські території

4 грудня 2025, 09:50
Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у нібито "небажанні миру", стверджуючи, що Київ відмовився передати контроль над Донбасом і вивести свої війська з регіону. Такі заяви він зробив в інтерв’ю виданню India Today, пишуть російські ЗМІ.

Путін вкотре вразив цинічною заявою про "звільнення" Донбасу: шокуючі деталі

Фото: з відкритих джерел

Путін заявив, що Москва пропонувала українській стороні не лише вивести війська з Донбасу, а й уникнути військових дій. Водночас він не уточнив, коли саме пропозиції були зроблені. Натомість він цинічно констатував, що Київ нібито вважає за краще воювати.

Під час розмови з журналістами Путін натякнув, що завершувати війну він не збирається. За його словами, це можливо лише після того, як Росія досягне бажаних територій України.

Кремлівський лідер також нахабно заявив, що Росія "у будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію", маючи на увазі східні та південні області України. Він підкреслив, що це станеться "військовим чи іншим шляхом".

Слід нагадати, що наприкінці минулого тижня Путін висловив нібито готовність завершити війну в Україні.

"Якщо українські війська залишать зайняті території, ми зупинимо бойові дії. Якщо ж ні — досягнемо мети військовим шляхом. При цьому кількість територій, що повертаються, зростає, і темп цього процесу прискорюється", — заявив Путін. 

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін веде війну не за частину українських територій і не лише за 20% Донецької області, а за ширшу сферу впливу у світі. Таку думку висловив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі Еспресо.



