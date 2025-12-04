Путин в очередной раз поразил циничным заявлением об "освобождении" Донбасса: шокирующие детали

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в якобы "нежелании мира", утверждая, что Киев отказался передать контроль над Донбассом и вывести свои войска из региона. Такие заявления он сделал в интервью газете India Today, пишут российские СМИ.

Фото: из открытых источников

Путин заявил, что Москва предлагала украинской стороне не только вывести войска из Донбасса, но и избежать военных действий. В то же время, он не уточнил, когда именно предложения были сделаны. В то же время он цинично констатировал, что Киев якобы предпочитает воевать.

В ходе беседы с журналистами Путин намекнул, что завершать войну он не собирается. По его словам, это возможно только после того, как Россия достигнет желаемых территорий Украины.

Кремлевский лидер также нагло заявил, что Россия "в любом случае уволит Донбасс и Новороссию", имея в виду восточные и южные области Украины. Он подчеркнул, что это произойдет "военным или иным путем".

Следует напомнить, что в конце прошлой недели Путин выразил якобы готовность завершить войну в Украине.

"Если украинские войска покинут занятые территории, мы остановим боевые действия. Если же нет — достигнем цели военным путем. При этом количество возвращаемых территорий растет, и темп этого процесса ускоряется", — заявил Путин.

