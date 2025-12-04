Ждать еще не долго: стало известно, когда Путину будет страшно от действий Трампа

Президент США Дональд Трамп предложил российскому правителю Владимиру Путину выгодное для Кремля соглашение: прекращение войны при сохранении контроля над уже захваченными территориями. Приближение промежуточных выборов в США подталкивает Трампа демонстрировать конкретные внешнеполитические достижения , считает политолог Игорь Рейтерович. По его словам, нынешняя стратегия Трампа направлена на то, чтобы уговорить Россию завершить конфликт, но он воздерживается от ужесточения санкций из-за опасений ядерных рисков и других приоритетов администрации.

Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил, что Трамп предложил Путину прекратить боевые действия в обмен на ряд значительных уступок: сохранение всех оккупированных регионов, возобновление торговли с западными странами, возвращение в G8, доступ к инвестициям и свободу передвижения для российских элит.

"Трамп надеется, что невозможно быть настолько тупым, чтобы не отреагировать на такое выгодное соглашение", – подчеркнул эксперт.

В то же время, американский лидер действует осторожно, выбирая стратегию постепенного давления на Москву, надеясь убедить Кремль без резкого обострения. Однако приближение промежуточных выборов заставляет его активизироваться и демонстрировать результаты своей внешней политики.

Рейтерович добавляет, что в случае поражения на выборах Трамп вряд ли спокойно дождется конца своего второго срока, поэтому поиск путей завершения войны становится для него насущной задачей, поэтому рано или поздно его терпение лопнет.

