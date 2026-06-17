«Чекає доля Покровська»: ще одне велике місто беруть в кільце на Донеччині

Оборонна операція у Костянтинівці перейшла у надскладну стадію виснаження. Російські загарбники зуміли вийти на підступи до міста з кількох напрямків і поступово накопичують сили всередині житлових кварталів. Маючи значну перевагу в піхоті, окупанти рухаються малими групами, через що їхні поодинокі бійці вже зафіксовані у більшості міських районів, де під контролем ворога перебувають окремі будинки.

Мапа бойових дій DeepState, скріншот

Командування українських підрозділів відверто описує важкі умови, в яких доводиться стримувати натиск супротивника.

"Ситуація в місті Костянтинівка складна, адже нам забракло ресурсів, щоб повністю зупинити ворога на підходах до населеного пункту, — наголосив командир 19-го армійського корпусу Олександр Бакулін, коментуючи перебіг боїв. — Проте ми не збираємося бездумно утримувати знищені позиції будь-якою ціною і безглуздо втрачати людей, у чому нас іноді намагаються звинуватити".

За даними аналітичної групи DeepState, нинішні події у Костянтинівці дедалі більше нагадують раніше реалізований ворогом сценарій під Покровськом. Російська армія застосовує тактику випаленої землі, масовано знищуючи міську забудову та перетворюючи житлові масиви на руїни. Така тотальна руйнація значно ускладнює для Сил оборони організацію довготривалих оборонних позицій усередині міста.

Попри тиск, українські військові продовжують тримати фронт на ключових ділянках, маневруючи задля збереження особового складу.

"Ми дуже дбайливо ставимося до кожного нашого бійця, чудово розуміючи, що такого людського потенціалу ми просто не маємо, — пояснив Олександр Бакулін логіку дій командування. — Через це, на превеликий жаль, наші сили зараз закріпилися переважно на околицях Костянтинівки, за винятком окремих ділянок на східному та південному напрямках".

Аналітики підкреслюють, що Костянтинівка має стратегічне значення для всієї Донецької області. У разі повного захоплення цього логістичного вузла російські окупаційні війська отримають прямий вихід на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, що є головною метою їхньої наступальної кампанії у цьому регіоні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило нові деталі удару по логістичній інфраструктурі на Донеччині. За уточненими даними загарбників, об'єктом атаки став інженерний мостовий перехід через річку Сіверський Донець, розташований поблизу населеного пункту Маяки на Лиманському напрямку.