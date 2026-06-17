«Ждет судьба Покровска»: еще один большой город берут в кольцо Донецкой области

Оборонительная операция в Константиновке перешла в сверхсложную стадию истощения. Российские захватчики сумели выйти на подступы к городу по нескольким направлениям и постепенно накапливают силы внутри жилых кварталов. Имея значительное преимущество в пехоте, оккупанты движутся малыми группами, из-за чего их бойцы уже зафиксированы в большинстве городских районов, где под контролем врага находятся отдельные дома.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Командование украинских подразделений откровенно описывает трудные условия, в которых приходится сдерживать давление противника.

"Ситуация в городе Константиновка сложная, ведь нам не хватило ресурсов, чтобы полностью остановить врага на подходах к населенному пункту, — отметил командир 19-го армейского корпуса Александр Бакулин, комментируя ход боев. — Тем не менее, мы не собираемся бездумно удерживать уничтоженные позиции любой ценой и бессмысленно терять людей, в чем нас иногда пытаются обвинить".

По данным аналитической группы DeepState, нынешние события в Константиновке все больше напоминают ранее реализуемый врагом сценарий под Покровском. Российская армия применяет тактику выжженной земли, массированно уничтожая городскую застройку и превращая жилые массивы в руины. Такое тотальное разрушение значительно усложняет для Сил обороны организацию долговременных оборонительных позиций внутри города.

Несмотря на давление, украинские военные продолжают держать фронт на ключевых участках, маневрируя для сохранения личного состава.

"Мы очень бережно относимся к каждому нашему бойцу, прекрасно понимая, что такого человеческого потенциала у нас просто нет, — объяснил Александр Бакулин логику действий командования. — Поэтому, к сожалению, наши силы сейчас закрепились преимущественно в окрестностях Константиновки, за исключением отдельных участков на восточном и южном направлениях".

Аналитики подчеркивают, что Константиновка имеет стратегическое значение для всей Донецкой области. В случае полного захвата этого логистического узла, российские оккупационные войска получат прямой выход на Славянско-Краматорскую агломерацию, являющуюся главной целью их наступательной кампании в этом регионе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало новые детали удара по логистической инфраструктуре в Донецкой области. По уточненным данным захватчиков, объектом атаки стал инженерный мостовой переход через реку Северский Донец, расположенный вблизи населенного пункта Маяки на Лиманском направлении .