Часу залишалося секунди : розкрито шокуючі деталі удару РФ по Краматорську
НОВИНИ

Часу залишалося секунди : розкрито шокуючі деталі удару РФ по Краматорську

Російські війська обстріляли знімальну групу в Краматорську.

5 листопада 2025, 12:40
Автор:
Клименко Елена

Олександр Количев, спеціальний кореспондент телеканалу FREEDOM, опритомнів у реанімації після важкого поранення, отриманого під час атаки дрону в Краматорську 23 жовтня. Він став єдиним, хто вижив після цього удару, в результаті якого загинули його колеги: кореспондентка Альона Грамова та оператор Євген Кармазін.

Часу залишалося секунди : розкрито шокуючі деталі удару РФ по Краматорську

Трагедія сталася, коли знімальна група знімала наслідки обстрілу Краматорська і опинилася під ударом російського дрону "Ланцет", який вразив саме їх, повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Знімальна група зупинилася біля заправної станції в центрі міста, коли сталвся раптовий напад. Олександр згадує цей момент як миттєвий і майже беззвучний.

"Це було дуже швидко, майже без звуку. В останню долю секунди я щось почув, але одразу відчув, що я десь полетів. Зник звук, я не відчував ліву частину тіла, обличчя, вухо, руку", — розповідає він. 

Олександр дізнався про загибель своїх товаришів уже у реанімації.

"Я майже нічого не бачив. Лише плями. Тому не міг знати, що сталося з моєю командою", — згадує він. 

Він наголошує, що працював із ними багато років, і ці люди стали йому не просто колегами, а справжніми друзями.

Медики не давали оптимістичних прогнозів, оскільки поранення були вкрай важкими. Олександра привезли в лікарню із забоєм мозку третього ступеня, значною крововтратою та численними уламками, що могли б убити десятеро людей. Лікарі проводили п’ять операцій, переливаючи велику кількість крові. Попри все, Количев зміг дихати самостійно. За допомогою лікарів були зібрані переламані кістки ніг, щоб він міг знову ходити. Наразі медики роблять все можливе, аби зберегти його зір. Відновлення Олександра буде тривалим, а його близькі — дружина та діти — чекають на його повернення додому. 

Як вже писали "Коментарі", 38-річний ведучий Андрій Бєдняков поділився своїм досвідом та спостереженнями щодо того, як росіяни ставляться до українців, які залишилися в окупованому Маріуполі.  



