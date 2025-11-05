"На вулиці страшно": відомий шоумен вразив впливом "русского міра" на життя в Маріуполі



















38-річний ведучий Андрій Бєдняков поділився своїм досвідом та спостереженнями щодо того, як росіяни ставляться до українців, які залишилися в окупованому Маріуполі. За словами шоумена, хоч окупанти намагаються створити картину відбудови міста та процвітання, реальність виглядає зовсім інакше. Насправді маріупольці сприймаються як люди "третього сорту", а життя в місті під контролем Росії — це постійний страх і приниження.

Фото: скріншот

"Росіяни намагаються створити враження, що місто відновлюється, але це все лише фейкові кадри. Наприклад, вікна можуть стояти неправильно, двері не зачиняються, все робиться поспіхом. Окупанти хочуть продемонструвати, як багато грошей вони нібито витрачають на місто, але я знаю, що це неправда, просто пропаганда", — поділився Андрій.

Ведучий також розповів, що багато маріупольців бояться виходити на вулицю, а батьки не відпускають дітей на прогулянки через небезпеку. Окупанти ж ставляться до місцевих мешканців як до другосортних людей, а приїжджі з Росії та інших країн мають значно більший статус, ніж самі маріупольці.









"Страшно виходити на вулицю. Місцевих сприймають як людей третього сорту. Росіяни, потім приїжджі з інших країн, а вже після них — маріупольці", — зазначив він.

Щодо власного ставлення до рідного міста, Бєдняков заявив, що навіть у разі складних життєвих обставин він не зміг би повернутися в Маріуполь, який зараз знаходиться під російською окупацією.

"Якби я не мав тих ресурсів, які є зараз, я все одно не повернувся б у місто, яке зруйноване окупантами. Жити під їхнім прапором я б не зміг", — підкреслив ведучий.

