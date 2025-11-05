"На улице страшно": известный шоумен поразил влиянием "русского мира" на жизнь в Мариуполе



















38-летний ведущий Андрей Бедняков поделился своим опытом и наблюдениями относительно того, как россияне относятся к оставшимся в оккупированном Мариуполе украинцам. По словам шоумена, хотя оккупанты пытаются создать картину восстановления города и процветания, реальность выглядит совсем иначе. На самом деле мариупольцы воспринимаются как люди третьего сорта, а жизнь в городе под контролем России — это постоянный страх и унижение.

Фото: скриншот

"Россияне пытаются создать впечатление, что город восстанавливается, но это все лишь фейковые кадры. Например, окна могут стоять неправильно, дверь не закрывается, все делается спешно. Оккупанты хотят продемонстрировать, как много денег они якобы тратят на город, но я знаю, что это неправда, просто пропаганда", — поделился он.

Ведущий также рассказал, что многие мариупольцы боятся выходить на улицу, а родители не отпускают детей на прогулки из-за опасности. Оккупанты же относятся к местным жителям как к второсортным людям, а приезжие из России и других стран имеют гораздо больший статус, чем сами мариупольцы.









"Страшно выходить на улицу. Местных воспринимают как людей третьего сорта. Россияне, потом приезжие из других стран, а уже после них — мариупольцы", — отметил он.

Относительно собственного отношения к родному городу, Бедняков заявил, что даже при сложных жизненных обстоятельствах он не смог бы вернуться в Мариуполь, который сейчас находится под российской оккупацией.

"Если бы у меня не было тех ресурсов, которые есть сейчас, я все равно не вернулся бы в город, который разрушен оккупантами. Жить под их флагом я бы не смог", — подчеркнул ведущий.

