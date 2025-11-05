Времени оставалось секунды: раскрыты шокирующие детали удара РФ по Краматорску

Александр Количев, специальный корреспондент телеканала FREEDOM , пришел в себя в реанимации после тяжелого ранения, полученного во время атаки дрона в Краматорске 23 октября. Он стал единственным выжившим после этого удара, в результате которого погибли его коллеги: корреспондентка Алена Грамова и оператор Евгений Кармазин.

Фото: из открытых источников

Трагедия произошла, когда съемочная группа снимала последствия Краматорского обстрела и оказалась под ударом поразившего именно русского дрона "Ланцет". их, сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Съемочная группа остановилась у заправочной станции в центре города, когда произошло внезапное нападение. Александр вспоминает этот момент как мгновенный и почти беззвучный.

"Это было очень быстро, почти без звука. В последнюю долю секунды я что-то услышал, но сразу почувствовал, что я где-то улетел. Исчез звук, я не чувствовал левую часть тела, лица, уха, руку", — рассказывает он.

Александр узнал о гибели своих товарищей уже в реанимации.

"Я почти ничего не видел. Только пятна. Поэтому не мог знать, что произошло с моей командой", — вспоминает он.



Он отмечает, что работал с ними много лет, и эти люди стали ему не просто коллегами, а настоящими друзьями.

Медики не давали оптимистических прогнозов, поскольку ранения были крайне тяжелыми. Александра привезли в больницу с ушибом мозга третьей степени, значительной кровопотерей и многочисленными обломками, которые могли бы убить десять человек. Врачи проводили пять операций, переливая большое количество крови. Несмотря на все, Количев сумел дышать без помощи других. С помощью врачей были собраны переломанные кости ног, чтобы он мог снова ходить. Медики делают все возможное, чтобы сохранить его зрение. Восстановление Александра будет длительным, а его близкие — жена и дети — ждут его возвращения домой.

