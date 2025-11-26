logo_ukra

BTC/USD

87857

ETH/USD

2947.08

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Час підтискає: чим відповість Трамп на відмову Кремля прийняти оновлений план завершення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Час підтискає: чим відповість Трамп на відмову Кремля прийняти оновлений план завершення війни

Незабаром знову може актуалізувати питання щодо надання Україні великої кількості далекобійних ракет

26 листопада 2025, 06:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Все вказує на те, що Україна, США та Європа загалом узгодили текст мирної угоди. Однак, цей текст явно не влаштовує Росію. З Москви потоком йдуть натяки на те, що нова редакція їм не подобається. Про це розповідає політичний аналітики, блогер та журналіст Іван Яковина.

Час підтискає: чим відповість Трамп на відмову Кремля прийняти оновлений план завершення війни

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Оглядач зазначає, що тільки відкинути схвалений Дональдом Трампом текст мирного плану Кремль побоюється, розуміючи, що відповідальність за зрив довгого процесу ляже вже на нього.

"У цьому випадку надання Україні великої кількості далекобійних ракет буде логічним та розумним продовженням тиску на Москву", – зазначив Іван Яковина.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у Білому домі, але лише за умови , що мирна угода між Україною та Росією перебуватиме на фінальній стадії.

Дональд Трамп у Truth Social прокоментував переговори щодо припинення війни в Україні. За його словами, за останній тиждень його команда досягла "величезного прогресу" у мирних переговорах, а він сам готовий до зустрічі із Зеленським та Путіним. Однак для зустрічі війна в Україні має бути на межі закінчення.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін обговорили по телефону війну в Україні. Сі закликав до якнайшвидшого світу і нагадав Трампу про позицію Пекіна по Тайваню. Про що говорить сама розмова на тлі активізації США за "мирним" планом? Чи активізується Китай зі своєю миротворчістю до України після дзвінка Трампа? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини