Час підтискає: чим відповість Трамп на відмову Кремля прийняти оновлений план завершення війни

Все вказує на те, що Україна, США та Європа загалом узгодили текст мирної угоди. Однак, цей текст явно не влаштовує Росію. З Москви потоком йдуть натяки на те, що нова редакція їм не подобається. Про це розповідає політичний аналітики, блогер та журналіст Іван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Оглядач зазначає, що тільки відкинути схвалений Дональдом Трампом текст мирного плану Кремль побоюється, розуміючи, що відповідальність за зрив довгого процесу ляже вже на нього.

"У цьому випадку надання Україні великої кількості далекобійних ракет буде логічним та розумним продовженням тиску на Москву", – зазначив Іван Яковина.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у Білому домі, але лише за умови , що мирна угода між Україною та Росією перебуватиме на фінальній стадії.

Дональд Трамп у Truth Social прокоментував переговори щодо припинення війни в Україні. За його словами, за останній тиждень його команда досягла "величезного прогресу" у мирних переговорах, а він сам готовий до зустрічі із Зеленським та Путіним. Однак для зустрічі війна в Україні має бути на межі закінчення.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін обговорили по телефону війну в Україні. Сі закликав до якнайшвидшого світу і нагадав Трампу про позицію Пекіна по Тайваню. Про що говорить сама розмова на тлі активізації США за "мирним" планом? Чи активізується Китай зі своєю миротворчістю до України після дзвінка Трампа? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.