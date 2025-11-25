Что стоит за звонком Трампа Си Цзиньпину: включится ли Китай в переговоры по Украине

Рубрики
Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону войну в Украине. Си призвал к скорейшему миру и напомнил Трампу о позиции Пекина по Тайваню. О чем говорит сам разговор на фоне активизации США по "мирному" плану? Активизируется ли Китай со своим миротворчеством по отношению к Украине после звонка Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик отметил, что известно, как от американской, так и от китайской стороны, выводы делать сложно. От Китая прозвучал тезис о необходимости решения первопричин войны, как они говорят, фактически повторяя российский пропагандистский нарратив. Это, конечно, для нас никакого оптимизма не внушает.
По его словам, украинский кейс также ложится на двусторонние отношения США и Китая. Между ними достаточно много нерешенных проблем. И эти противоречия не нашли своего разрешения ни во время предыдущей встречи, ни в диалоговых площадках между странами в течение всего этого времени.
Подытоживая эксперт подчеркнул, что разговор Трампа и Си Цзиньпина по Украине – это больше информирования и сверки часов, чем предложение сесть за стол переговоров и, как говорится, поделить мир.
Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что на ситуацию нужно смотреть шире. Блицкрига с "планом Трампа" не выходит. Кавалерийский наскок с шантажом пока не дал результатов. Причина – позиция Украины, позиция государств ЕС.
"И вот на этом фоне проходит телефонный разговор Трампа и Си. И тут интересно, что обозначает в качестве тем китайская сторона. Кстати, уникальный момент, когда китайская, английская и русскоязычная версия новости идентичны, ведь, как правило, акценты расставляются по-разному. И тут, если отбросить красивые слова имеем три ключевые темы, которые затронули лидеры КНР и США. Первая – определение вопросов для обсуждения во время визита Трампа. Дескать, надо проработать повестку. Вторая – вопрос Тайваня – Си заявил о курсе на "возвращение Тайваня". Третья — "The two presidents also discussed the Ukraine crisis. Xi emphasized China's support for all efforts that are conducive to peace". Если перевести на обычный язык, то Си фактически заявил: "если/когда у США не получится самостоятельно, Китай будет в процессе". И тут для нас важен второй пункт повестки – обсуждение вопроса Тайваня и заявление, что остров будет "воссоединён". Это не война, это тема "территориальной целостности". А пути разные – та же партия Гоминьдан продвигает тезис "одна страна-два пути" последние годы. И она может перехватить власть в ближайшие годы", – отметил эксперт.
По его словам, для нас это означает, что Трамп будет спешить. Поэтому ближайшие недели на Украину будет оказываться колоссальное давление. Включая, возможно, финансовые механизмы и отказ от части военной помощи. Но США ограничены во времени. И ограничены в свободе манёвров, учитывая позицию своих ключевых союзников.
"Китай, вероятно, активизирует консультации. И я не удивлюсь, если созданная весной группа "спецпосланника" активизируется в декабре. Будет готовить встречу с Трампом и предложения по урегулированию. После встречи в Пекине будет следующий этап. И характер задаваемых извне рамок мирного процесса будет зависеть от того, на какой стадии находятся американо-китайские отношения", – отметил эксперт.
