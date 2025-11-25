Что стоит за звонком Трампа Си Цзиньпину: включится ли Китай в переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону войну в Украине. Си призвал к скорейшему миру и напомнил Трампу о позиции Пекина по Тайваню. О чем говорит сам разговор на фоне активизации США по "мирному" плану? Активизируется ли Китай со своим миротворчеством по отношению к Украине после звонка Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Разговор Трампа и Си Цзиньпина – это сверка часов

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик отметил, что известно, как от американской, так и от китайской стороны, выводы делать сложно. От Китая прозвучал тезис о необходимости решения первопричин войны, как они говорят, фактически повторяя российский пропагандистский нарратив. Это, конечно, для нас никакого оптимизма не внушает.

"С другой стороны, скупой релиз от американцев не демонстрирует какого-либо достижения, которое может продать Трамп, как очередное крупное соглашение. Поэтому похоже, что Трамп проинформировал Си Цзиньпина о ходе переговоров, о собственном видении контура этих переговоров. И, очевидно, что будет второй раунд. Речь о привлечении непосредственно Китая, возможно, как посредника, а возможно к соучастию в конструировании. Типа, давайте мы этот кейс решим и дальше перейдем к более конкретному для нас. Поскольку Китай не проявил чрезмерного восхищения, то очевидно, что Си Цзиньпин не верит в скорый успех переговорного кейса Украины", – отметил эксперт.

По его словам, украинский кейс также ложится на двусторонние отношения США и Китая. Между ними достаточно много нерешенных проблем. И эти противоречия не нашли своего разрешения ни во время предыдущей встречи, ни в диалоговых площадках между странами в течение всего этого времени.

"У США нет инструмента дожать Китай. А у Китая, чтобы вообще переиграть партию. Поэтому стороны зафиксировали свои разногласия и, очевидно, не спешат к каким-либо действиям, изменившим эту фиксацию разногласий. Несмотря на это, Трамп делает из-за своего дальнего окружения разные вбросы о готовности к разговору, к сокращению военного присутствия, а некоторые говорят, наоборот, к усилению военного присутствия, тем самым раздражая Китай", – отметил Виталий Кулик.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что разговор Трампа и Си Цзиньпина по Украине – это больше информирования и сверки часов, чем предложение сесть за стол переговоров и, как говорится, поделить мир.

"Не разделяю такого оптимизма некоторых наших коллег, считающих иначе. Я пока вижу отсутствие какой-либо значительной добавленной стоимости", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Китай активизирует консультации

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что на ситуацию нужно смотреть шире. Блицкрига с "планом Трампа" не выходит. Кавалерийский наскок с шантажом пока не дал результатов. Причина – позиция Украины, позиция государств ЕС.

"И вот на этом фоне проходит телефонный разговор Трампа и Си. И тут интересно, что обозначает в качестве тем китайская сторона. Кстати, уникальный момент, когда китайская, английская и русскоязычная версия новости идентичны, ведь, как правило, акценты расставляются по-разному. И тут, если отбросить красивые слова имеем три ключевые темы, которые затронули лидеры КНР и США. Первая – определение вопросов для обсуждения во время визита Трампа. Дескать, надо проработать повестку. Вторая – вопрос Тайваня – Си заявил о курсе на "возвращение Тайваня". Третья — "The two presidents also discussed the Ukraine crisis. Xi emphasized China's support for all efforts that are conducive to peace". Если перевести на обычный язык, то Си фактически заявил: "если/когда у США не получится самостоятельно, Китай будет в процессе". И тут для нас важен второй пункт повестки – обсуждение вопроса Тайваня и заявление, что остров будет "воссоединён". Это не война, это тема "территориальной целостности". А пути разные – та же партия Гоминьдан продвигает тезис "одна страна-два пути" последние годы. И она может перехватить власть в ближайшие годы", – отметил эксперт.

По его словам, для нас это означает, что Трамп будет спешить. Поэтому ближайшие недели на Украину будет оказываться колоссальное давление. Включая, возможно, финансовые механизмы и отказ от части военной помощи. Но США ограничены во времени. И ограничены в свободе манёвров, учитывая позицию своих ключевых союзников.

"Китай, вероятно, активизирует консультации. И я не удивлюсь, если созданная весной группа "спецпосланника" активизируется в декабре. Будет готовить встречу с Трампом и предложения по урегулированию. После встречи в Пекине будет следующий этап. И характер задаваемых извне рамок мирного процесса будет зависеть от того, на какой стадии находятся американо-китайские отношения", – отметил эксперт.

