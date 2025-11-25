Що стоїть за дзвінком Трампа Сі Цзіньпіну: чи включиться Китай у переговори по Україні

Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін обговорили по телефону війну в Україні. Сі закликав до якнайшвидшого миру і нагадав Трампу про позицію Пекіна по Тайваню. Про що говорить сама розмова на фоні активізації США з "мирним" планом? Чи активізується Китай зі своєю миротворчістю щодо України після дзвінка Трампа? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Розмова Трампа і Сі Цзіньпіна – це звірення годинника

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001-2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії Віталій Кулик зазначив, з того, що відомо, як від американської, так і від китайської сторони, висновки робити складно. Від Китаю прозвучала теза про необхідність вирішення першопричин війни, як вони говорять, фактично повторюючи російські пропагандистський наратив. Це звичайно для нас ніякого оптимізму не вселяє.

"З іншого боку скупий реліз від американців не демонструє якогось здобутку, який може продати Трамп, як чергову велику угоду. Тому схоже на те, що Трамп проінформував Сі Цзіньпіна про хід переговорів, про власне бачення контуру цих переговорів. І, очевидно, що буде другий раунд. Мова про залучення безпосередньо Китаю, можливо, як посередника, а, можливо, до співучасті в конструюванні. Типу, давайте ми цей кейс вирішуємо і далі перейдемо до більш конкретного для нас. Оскільки Китай не проявив надмірного захоплення, то, очевидно, що Сі Цзіньпін не вірить у швидкий успіх переговорного кейсу України", – зазначив експерт.

За його словами, український кейс також лягає на двосторонні відносини США і Китаю. Між ними достатньо багато невирішених проблем. І ці протиріччя не знайшли свого вирішення ні під час попередньої зустрічі, ні в діалогових майданчиках між країнами протягом всього цього часу.

"У США немає інструменту дотиснути Китай. А у Китаю, щоб взагалі переграти партію. Тому сторони зафіксували свої розбіжності і, очевидно, не поспішають до якихось дій, які б змінили оцю фіксацію розбіжностей. Попри це, Трамп робить через своє дальнє оточення різні вкиди про готовність до розмови, до скорочення військової присутності, а дехто говорить, навпаки, до посилення військової присутності, тим самим дратуючи Китай", – зазначив Віталій Кулик.

Підсумовуючи експерт наголосив, що розмова Трампа і Сі Цзіньпіна щодо України – це більше інформування і звірення годинника, ніж пропозиція сісти за стіл переговорів і, як то кажуть, поділити світ.

"Не розділяю такого оптимізму деяких наших колег, які вважають інакше. Я поки що бачу відсутність якоїсь значної доданої вартості", – констатував співрозмовник порталу "Коментарі".

Китай активізує консультації

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, що на ситуацію потрібно дивитися ширше. Бліцкрига із "планом Трампа" не виходить. Кавалерійський наскок із шантажем поки не дав результатів. Причиною є позиція України, позиція держав ЄС.

"І ось на цьому тлі проходить телефонна розмова Трампа та Сі. І тут цікаво, що окреслює, як теми, китайська сторона. До речі, унікальний момент, коли китайська, англійська та російськомовна версія новини ідентичні, адже зазвичай акценти розставляються по-різному. І тут, якщо відкинути гарні слова маємо три ключові теми, які торкнулися лідерів КНР та США. Перше – визначення питань для обговорення під час візиту Трампа. Мовляв, треба опрацювати повістку. Друге – питання Тайваню – Сі заявив про курс на "повернення Тайваню". Третя — "The 2 presidents also discussed the Ukraine crisis. Xi emphasized China's support for all efforts that are conducive to peace". Якщо перекласти звичайною мовою, то Сі фактично заявив: "якщо/коли в США не вийде самостійно, Китай буде в процесі". І тут для нас важливим є другий пункт повістки – обговорення питання Тайваню та заява, що острів буде "возз'єднаний". Це не війна, це тема "територіальної цілісності". А шляхи різні – та ж партія Гоміньдан просуває тезу "одна країна-два шляхи" останні роки. І вона може перехопити владу найближчими роками", – зазначив експерт.

За його словами, для нас це означає, що Трамп поспішатиме. Тому найближчі тижні на Україну чинитиметься колосальний тиск. Включаючи, можливо, фінансові механізми та відмову від частини військової допомоги. Але США обмежені у часі. І обмежені у свободі маневрів з огляду на позицію своїх ключових союзників.

"Китай, мабуть, активізує консультації. І я не здивуюся, якщо створена навесні група "спецпосланця" активізується у грудні. Готуватиме зустріч із Трампом та пропозиції щодо врегулювання. Після зустрічі у Пекіні буде наступний етап. І характер рамок мирного процесу, що задаються ззовні, залежатиме від того, на якій стадії знаходяться американо-китайські відносини", – зазначив експерт.

