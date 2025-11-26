Время поджимает: чем ответит Трамп на отказ Кремля принять обновленный план завершения войны

Все указывает на то, что Украина, США и Европа в целом согласовали текст мирного соглашения. Однако этот текст явно не устраивает Россию. Из Москвы потоком идут намеки на то, что новая редакция им сильно не нравится. Об этом рассказывает политический аналитики, блогер и журналист Иван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, вот только отвергнуть одобренный Дональдом Трампом текст мирного плана Кремль опасается, понимая, что ответственность за срыв долгого процесса ляжет уже на него.

"В этом случае предоставление Украине большого количества дальнобойных ракет будет логичным и разумным продолжением давления на Москву", – отметил Иван Яковина.

Дональд Трамп в Truth Social прокомментировал переговоры по прекращению войны в Украине. По его словам, за последнюю неделю его команда достигла "огромного прогресса" в мирных переговорах, а он сам готов ко встрече с Зеленским и Путиным. Однако для встречи война в Украине должна быть на грани окончания.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону войну в Украине. Си призвал к скорейшему миру и напомнил Трампу о позиции Пекина по Тайваню. О чем говорит сам разговор на фоне активизации США по "мирному" плану? Активизируется ли Китай со своим миротворчеством по отношению к Украине после звонка Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.