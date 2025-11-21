Час обрано вдало: стало відомол про небачену загрозу "мирного плану" США і РФ

У західній пресі з’явилася інформація про нібито новий "мирний план" щодо України, який пов’язують із американцем Віткоффом та росіянином Дмитрієвим. Документ передбачає обмін частини окупованих територій та суттєві обмеження для української армії — і все це подається на тлі політичної напруги та корупційних скандалів у Києві. Політолог Ігор Рейтерович зауважив, що запропоновані пункти дуже схожі на "стамбульські" пропозиції 2022 року. Він вважає, що такий план можуть використовувати у власних інтересах зовнішні гравці, і наголосив, що момент для його появи обраний не випадково.

Основні положення цієї "угоди" повторюють старі ідеї: питання російської мови та церкви, зменшення українського війська, відмова від частини озброєнь та поступки щодо Донбасу. Усе це подається як пакет, який нібито мають нав’язати Україні на тлі внутрішньої політичної нестабільності.

Рейтерович підкреслив, що Україна ніколи не ухвалить подібний документ, і, за його словами, серед українських політиків немає жодного, хто міг би підписати такі умови. Він вважає, що метою "витоків" може бути тестування реакції Києва та Вашингтона та паралельна спроба дестабілізувати ситуацію. Росія тим часом публічно заперечує будь-яку причетність до цих пропозицій.

Поява інформації про "мирний план" збіглася з періодом внутрішньої кризи та гучних корупційних скандалів, що робить Україну більш вразливою для зовнішнього тиску. На думку Рейтеровича, це і стало підставою для спроби просунути документ саме зараз. Він додав, що ситуацію ще можна виправити, якщо найближчим часом зміцнити внутрішню єдність — це дозволить упевнено відхиляти неприйнятні умови та посилити позиції у спілкуванні з партнерами.

