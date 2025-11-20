logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події В "Укренерго" зробили нову термінову заяву про відключення світла: кому доводиться найгірше
commentss НОВИНИ Всі новини

В "Укренерго" зробили нову термінову заяву про відключення світла: кому доводиться найгірше

З початку осені Росія активізувала удари по енергетичних об’єктах України, через що запровадили погодинні відключення світла

20 листопада 2025, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Найскладніша ситуація з електропостачанням наразі спостерігається у прикордонних і прифронтових областях України, а також на Одещині. Про це розповів голова "Укренерго" Віталій Зайченко під час телемарафону.

В "Укренерго" зробили нову термінову заяву про відключення світла: кому доводиться найгірше

Фото: з відкритих джерел

"Мова йде про всі прикордонні області: Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку. На жаль, серйозні проблеми спостерігаються й в Одеській області, яка не є прифронтовою, проте часто зазнає масованих атак дронів на підстанції операторів системи розподілу", – зазначив Зайченко. 

Він додав, що саме у цих регіонах робота операторів системи розподілу є найінтенсивнішою, щоб забезпечити електропостачання споживачів.

Нагадаємо, що з початку осені Росія активізувала масштабні удари по енергетичних об’єктах України. Через це в енергосистемі виникли складнощі, які призвели до введення погодинних відключень електроенергії в багатьох областях.

Сьогодні, 20 листопада, в результаті атак росіян постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох областях. У всіх регіонах запроваджено графіки відключень світла.

За графіком, протягом доби від 2,5 до 4 черг відключень чергують споживачів. Для промислових підприємств також діють обмеження потужності на весь день. У Києві світло вимикають до чотирьох разів, а з 13:30 до 14:00 можливі повні відключення.

Крім того, три українські атомні електростанції були змушені зменшити виробництво електроенергії 19 листопада після того, як російські удари пошкодили енергетичні об’єкти поблизу станцій.

Як вже писали "Коментарі", вимоги Російської Федерації під час переговорного процесу залишаються постійними та чіткими, зазначив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко. Вони включають контроль над українськими територіями, відмову України від вступу до НАТО та інші “гарантії”.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини