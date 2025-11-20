В "Укренерго" зробили нову термінову заяву про відключення світла: кому доводиться найгірше

Найскладніша ситуація з електропостачанням наразі спостерігається у прикордонних і прифронтових областях України, а також на Одещині. Про це розповів голова "Укренерго" Віталій Зайченко під час телемарафону.

Фото: з відкритих джерел

"Мова йде про всі прикордонні області: Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку. На жаль, серйозні проблеми спостерігаються й в Одеській області, яка не є прифронтовою, проте часто зазнає масованих атак дронів на підстанції операторів системи розподілу", – зазначив Зайченко.

Він додав, що саме у цих регіонах робота операторів системи розподілу є найінтенсивнішою, щоб забезпечити електропостачання споживачів.

Нагадаємо, що з початку осені Росія активізувала масштабні удари по енергетичних об’єктах України. Через це в енергосистемі виникли складнощі, які призвели до введення погодинних відключень електроенергії в багатьох областях.

Сьогодні, 20 листопада, в результаті атак росіян постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох областях. У всіх регіонах запроваджено графіки відключень світла.

За графіком, протягом доби від 2,5 до 4 черг відключень чергують споживачів. Для промислових підприємств також діють обмеження потужності на весь день. У Києві світло вимикають до чотирьох разів, а з 13:30 до 14:00 можливі повні відключення.

Крім того, три українські атомні електростанції були змушені зменшити виробництво електроенергії 19 листопада після того, як російські удари пошкодили енергетичні об’єкти поблизу станцій.

