logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Війна не зупиниться: У Раді остаточно налякали прогнозом бойових дій в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна не зупиниться: У Раді остаточно налякали прогнозом бойових дій в Україні

Богдан Яременко попередив, що будь-які заяви Росії про "перемир'я" — це обман

20 листопада 2025, 14:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вимоги Російської Федерації під час переговорного процесу залишаються постійними та чіткими, зазначив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко. Вони включають контроль над українськими територіями, відмову України від вступу до НАТО та інші “гарантії”.

Війна не зупиниться: У Раді остаточно налякали прогнозом бойових дій в Україні

Фото: з відкритих джерел

"За позитивною риторикою зустрічі з росіянами немає жодного практичного руху вперед. Росіяни просто грають словами, дуже обережно їх підбираючи, щоб не викликати негативної реакції Трампа. Але вже й Трамп це зрозумів", – підкреслив Яременко в інтерв’ю Главреду. 

Дипломат також наголошує, що будь-які заяви Росії про можливе "перемир’я" є лише обманом.

"Будь-яке перемир’я вони знову використовують для накопичення дронів і ресурсів, для передислокації військ, для підготовки більш інтенсивних ударів по Україні. Це не буде перемир’я – це буде технологічна пауза для досягнення військових цілей", – пояснив Яременко. 

Він додає, що всі дії Росії спрямовані виключно на досягнення військової переваги. Компроміси чи поступки їм не потрібні. "Їм не потрібні компроміси заради компромісів і не потрібні загравання, щоб 'сподобатися'. Вони заграють із Трампом, тому що хочуть вирішити питання так, як їм вигідно – не піти на поступки, а нав’язати свою волю", – зазначив дипломат.

За його словами, припинення війни можливе лише тоді, коли одна зі сторін втратить здатність її продовжувати, фактично у формі заморозки конфлікту. 

"Але точно не до Різдва і не до Нового року", – підсумував Яременко. 

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого неодноразово підозрюють у проросійських симпатіях, закликав Європейський Союз припинити надання фінансової допомоги Україні після гучного корупційного скандалу в державній компанії "Енергоатом".  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини