Вимоги Російської Федерації під час переговорного процесу залишаються постійними та чіткими, зазначив народний депутат, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко. Вони включають контроль над українськими територіями, відмову України від вступу до НАТО та інші “гарантії”.

Фото: з відкритих джерел

"За позитивною риторикою зустрічі з росіянами немає жодного практичного руху вперед. Росіяни просто грають словами, дуже обережно їх підбираючи, щоб не викликати негативної реакції Трампа. Але вже й Трамп це зрозумів", – підкреслив Яременко в інтерв’ю Главреду.

Дипломат також наголошує, що будь-які заяви Росії про можливе "перемир’я" є лише обманом.

"Будь-яке перемир’я вони знову використовують для накопичення дронів і ресурсів, для передислокації військ, для підготовки більш інтенсивних ударів по Україні. Це не буде перемир’я – це буде технологічна пауза для досягнення військових цілей", – пояснив Яременко.

Він додає, що всі дії Росії спрямовані виключно на досягнення військової переваги. Компроміси чи поступки їм не потрібні. "Їм не потрібні компроміси заради компромісів і не потрібні загравання, щоб 'сподобатися'. Вони заграють із Трампом, тому що хочуть вирішити питання так, як їм вигідно – не піти на поступки, а нав’язати свою волю", – зазначив дипломат.

За його словами, припинення війни можливе лише тоді, коли одна зі сторін втратить здатність її продовжувати, фактично у формі заморозки конфлікту.

"Але точно не до Різдва і не до Нового року", – підсумував Яременко.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого неодноразово підозрюють у проросійських симпатіях, закликав Європейський Союз припинити надання фінансової допомоги Україні після гучного корупційного скандалу в державній компанії "Енергоатом".