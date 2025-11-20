Война не остановится: В Раде окончательно напугали прогнозом боевых действий в Украине

Требования Российской Федерации в ходе переговорного процесса остаются постоянными и четкими, отметил народный депутат, дипломат и учредитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко. Они включают контроль над украинскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО и другие "гарантии".

Фото: из открытых источников

"По положительной риторике встречи с россиянами нет никакого практического движения вперед. Россияне просто играют словами, очень осторожно их подбирая, чтобы не вызвать негативную реакцию Трампа. Но уже и Трамп это понял", – подчеркнул Яременко в интервью Главреду.

Дипломат также отмечает, что любые заявления России о возможном "перемирии" являются лишь обманом.

"Любое перемирие они снова используют для накопления дронов и ресурсов, для передислокации войск, для подготовки более интенсивных ударов по Украине. Это не будет перемирие — это будет технологическая пауза для достижения военных целей", — пояснил Яременко.

Он добавляет, что все действия России направлены исключительно на достижение военного превосходства. Компромиссы или уступки им не нужны. "Им не нужны компромиссы ради компромиссов и не нужны заигрывания, чтобы понравиться. Они заиграют с Трампом, потому что хотят решить вопрос так, как им выгодно – не пойти на уступки, а навязать свою волю", – отметил дипломат.

По его словам, прекращение войны возможно только тогда, когда одна из сторон потеряет ее способность продолжать, фактически в форме заморозки конфликта.

"Но точно не до Рождества и не до Нового года", – подытожил Яременко.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, неоднократно подозреваемый в пророссийских симпатиях, призвал Европейский Союз прекратить предоставление финансовой помощи Украине после громкого коррупционного скандала в государственной компании "Энергоатом".