В "Укрэнерго" сделали новое срочное заявление об отключении света: кому приходится хуже всего

Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в приграничных и прифронтовых областях Украины, а также в Одесской области. Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время телемарафона.

Фото: из открытых источников

"Речь идет обо всех пограничных областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской. К сожалению, серьезные проблемы наблюдаются и в Одесской области, которая не является прифронтовой, однако часто подвергается массированным атакам дронов на подстанции операторов системы распределения", — отметил Зайченко.

Он добавил, что именно в этих регионах работа операторов системы распределения наиболее интенсивна, чтобы обеспечить электроснабжение потребителей.

Напомним, что с начала осени Россия активизировала масштабные удары по энергетическим объектам Украины. Поэтому в энергосистеме возникли сложности, которые привели к введению почасовых отключений электроэнергии во многих областях.

Сегодня, 20 ноября, в результате атак россиян пострадали объекты энергетической инфраструктуры в четырех областях. Во всех регионах введены графики отключений света.

По графику в течение суток от 2,5 до 4 очередей отключений дежурят потребителей. Для промышленных предприятий также действует ограничение мощности на весь день. В Киеве свет выключают до четырех раз, а с 13.30 до 14.00 возможны полные отключения.

Кроме того, три украинских атомных электростанции были вынуждены уменьшить производство электроэнергии 19 ноября после того, как российские удары повредили энергетические объекты вблизи станций.

Как уже писали "Комментарии", требования Российской Федерации во время переговорного процесса остаются постоянными и четкими, отметил народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко. Они включают контроль над украинскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО и другие "гарантии".