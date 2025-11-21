В западной прессе появилась информация о якобы новом "мирном плане" по Украине, который связывают с американцем Виткоффом и россиянином Дмитриевым. Документ предусматривает обмен части оккупированных территорий и существенные ограничения украинской армии — и все это подается на фоне политического напряжения и коррупционных скандалов в Киеве. Политолог Игорь Рейтерович заметил, что предложенные пункты очень похожи на "стамбульские" предложения 2022 года. Он считает, что такой план могут использовать в своих интересах внешние игроки, и подчеркнул, что момент для его появления выбран не случайно.

Основные положения этого "соглашения" повторяют старые идеи: вопросы русского языка и церкви, уменьшение украинского войска, отказ от части вооружений и уступки по Донбассу. Все это представляется как пакет, который, якобы, должны навязать Украине на фоне внутренней политической нестабильности.

Рейтерович подчеркнул, что Украина никогда не примет подобный документ, и, по его словам, среди украинских политиков нет ни одного, кто мог бы подписать такие условия. Он считает, что целью "утечек" может быть тестирование реакции Киева и Вашингтона и параллельная попытка дестабилизировать ситуацию. Россия в это время публично отрицает любую причастность к этим предложениям.

Появление информации о "мирном плане" совпало с периодом внутреннего кризиса и громких коррупционных скандалов, что делает Украину более уязвимой для внешнего давления. По мнению Рейтеровича, это и послужило основанием для попытки продвинуть документ именно сейчас. Он добавил, что ситуацию еще можно исправить, если в ближайшее время укрепить внутреннее единство, что позволит уверенно отклонять неприемлемые условия и усилить позиции в общении с партнерами.

