Цей план здивує кожного: навіщо жінка намагалася влаштуватися на роботу в ТЦК

Служба безпеки України повідомила про затримання жінки, яка, за даними слідства, працювала на Федеральну службу безпеки РФ і намагалася влаштуватися на роботу до територіального центру комплектування, щоб збирати розвідувальну інформацію.

Шпигунка намагалася влаштуватися на роботу в ТЦК

За інформацією СБУ, фігурантка прибула з Черкас до Харківської області, орендувала житло та записалася на співбесіду на посаду психолога в одному з місцевих ТЦК. У разі успішного працевлаштування вона мала передавати російській стороні персональні дані українських військових, а також інформацію про дислокацію підрозділів на східному напрямку.

Правоохоронці встановили, що до цього жінка на власному автомобілі об’їжджала прифронтову громаду, фіксувала наслідки обстрілів, намагалася виявити позиції засобів протиповітряної оборони та місця зосередження особового складу й техніки.

Згодом вона вирушила до Краматорська, де, за версією слідства, отримала завдання від ФСБ шукати запасні командні пункти українських захисників.

Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія продовжує масштабну дезінформаційну кампанію в соціальній мережі TikTok, використовуючи технології штучного інтелекту для створення фейкових відеозвернень нібито від українських військових.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації. За даними ЦПД, схема працює через новостворені анонімні акаунти, які поширюють відео згенерованих “захисників”. У роликах вони закликають підписуватися на сторінки, щоб отримувати “важливі новини з фронту”. Таким чином штучно нарощується аудиторія та охоплення.