Цей план здивує кожного: навіщо жінка намагалася влаштуватися на роботу в ТЦК

Служба безпеки України повідомила про затримання жінки, яка, за даними слідства, працювала на Федеральну службу безпеки РФ і намагалася влаштуватися на роботу до територіального центру комплектування, щоб збирати розвідувальну інформацію.
Шпигунка намагалася влаштуватися на роботу в ТЦК
За інформацією СБУ, фігурантка прибула з Черкас до Харківської області, орендувала житло та записалася на співбесіду на посаду психолога в одному з місцевих ТЦК. У разі успішного працевлаштування вона мала передавати російській стороні персональні дані українських військових, а також інформацію про дислокацію підрозділів на східному напрямку.
Правоохоронці встановили, що до цього жінка на власному автомобілі об’їжджала прифронтову громаду, фіксувала наслідки обстрілів, намагалася виявити позиції засобів протиповітряної оборони та місця зосередження особового складу й техніки.
Згодом вона вирушила до Краматорська, де, за версією слідства, отримала завдання від ФСБ шукати запасні командні пункти українських захисників.
Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.