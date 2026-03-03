Этот план удивит каждого: зачем женщина пыталась устроиться на работу в ТЦК

Служба безопасности Украины сообщила о задержании женщины, которая, по данным следствия, работала на Федеральную службу безопасности РФ и пыталась устроиться на работу в территориальный центр комплектования, чтобы собирать разведывательную информацию.

Шпионка пыталась устроиться на работу в ТЦК

По информации СБУ, фигурантка прибыла из Черкасс в Харьковскую область, арендовала жилье и записалась на собеседование на должность психолога в одном из местных ТЦК. В случае успешного трудоустройства, она должна была передавать российской стороне персональные данные украинских военных, а также информацию о дислокации подразделений на восточном направлении.

Правоохранители установили, что женщина на собственном автомобиле объезжала прифронтовую общину, фиксировала последствия обстрелов, пыталась выявить позиции средств противовоздушной обороны и места сосредоточения личного состава и техники.

Затем она отправилась в Краматорск, где, по версии следствия, получила задачу от ФСБ искать запасные командные пункты украинских защитников.

Подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

