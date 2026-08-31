Цей новий задум Путіна стане страшним випробуванням для України: озвучено тривожну заяву

Росія дедалі активніше застосовує проти України реактивні модифікації "Шахедів", характеристики яких уже дозволяють порівнювати їх не зі звичайними безпілотниками, а з легкими крилатими ракетами. Про це заявив військовослужбовець 413-го полку "Рейд" та експерт Defense Express Іван Киричевський.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, для правильного розуміння нової загрози необхідно змінювати навіть термінологію. Реактивні "Шахеди" суттєво відрізняються від класичних ударних дронів швидкістю, масою та можливостями, а тому потребують інших підходів до перехоплення.

"Реактивні "Шахеди" за їх характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА", — наголосив Киричевський.

Як приклад експерт навів "Герань-5". За оприлюдненими ним характеристиками, апарат має стартову масу близько 800 кг, може нести приблизно 90 кг бойового навантаження, долати до 900 км та розвивати швидкість близько 600 км/год.

Саме швидкість робить нові апарати складнішою ціллю для протиповітряної оборони. Киричевський вважає, що останні атаки на Київ фактично можна розглядати як тривалі масовані удари дешевшими аналогами крилатих ракет.

Експерт також звернув увагу на масштаби застосування такого озброєння. За наведеними ним даними, Росія запустила близько 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та приблизно 2500 — цього. Для порівняння Киричевський нагадав про німецькі "Фау-1", яких під час Другої світової війни по Великій Британії за дев'ять місяців було запущено близько восьми тисяч.

Водночас Україна також нарощує далекобійні можливості. Киричевський послався на дані Janes, відповідно до яких станом на червень 2026 року Україна здійснила близько семи тисяч пусків реактивних БПЛА та крилатих ракет сімейства "Барс".

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що останнім часом в українському інформаційному просторі, а також серед окремих західних експертів дедалі частіше лунають побоювання, що російські удари по продовольчих складах та логістичній інфраструктурі можуть спричинити серйозний дефіцит продуктів. На тлі таких прогнозів частина українців почала робити запаси, а в соцмережах з’являються фотографії полиць із помітно меншим асортиментом товарів.