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Чи буде в Україні дефіцит продуктів: в Офісі президента здивували терміновою заявою

За словами Сергія Бескрестнова, метою російських атак є не продовольство як таке, а насамперед великі підприємства та бізнес

31 серпня 2026, 08:30
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Клименко Елена

Останнім часом в українському інформаційному просторі, а також серед окремих західних експертів дедалі частіше лунають побоювання, що російські удари по продовольчих складах та логістичній інфраструктурі можуть спричинити серйозний дефіцит продуктів. На тлі таких прогнозів частина українців почала робити запаси, а в соцмережах з’являються фотографії полиць із помітно меншим асортиментом товарів.

Чи буде в Україні дефіцит продуктів: в Офісі президента здивували терміновою заявою

Фото: з відкритих джерел

Радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, закликав не піддаватися паніці. За його словами, навіть пошкодження окремих великих складів не означає, що країна залишиться без продовольства. Виробники та торговельні мережі вже адаптують логістику до нових умов і шукають альтернативні маршрути постачання. 

"Друзі, ми не "помремо з голоду". Виробники та продавці зараз перебудовують канали постачання. Якщо буде потреба, Європа "з радістю" заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту", — наголосив Флеш. 

Він також звернув увагу, що метою російських ударів є не саме продовольство, а великі українські компанії, які забезпечують робочі місця, сплачують податки та відіграють важливу роль в економіці. Таким чином, атаки мають не лише військовий, а й економічний ефект, створюючи додаткове навантаження на бізнес і логістику. 

Водночас підстав говорити про загрозу голоду наразі немає. Раніше в Міністерстві аграрної політики заявляли, що внутрішніх виробничих можливостей України достатньо для забезпечення населення основними категоріями продовольства. Тимчасові труднощі можуть стосуватися насамперед асортименту або постачання окремих товарів у певних регіонах. 

На тлі ажіотажного попиту окремі торговельні мережі вже запроваджували обмеження на кількість товарів, які можна придбати за один раз. Йдеться, зокрема, про яйця, олію, макаронні вироби, крупи, цукор та консерви. Такі заходи покликані не допустити масового скуповування продуктів і забезпечити рівномірніші поставки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російська влада готова й надалі спрямовувати максимальні ресурси на продовження війни проти України, навіть якщо це призведе до різкого погіршення життя населення РФ. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.



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