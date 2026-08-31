В последнее время в украинском информационном пространстве, а также среди отдельных западных экспертов все чаще раздаются опасения, что российские удары по продовольственным складам и логистической инфраструктуре могут повлечь за собой серьезный дефицит продуктов. На фоне таких прогнозов часть украинцев начала делать запасы, а в соцсетях появляются фотографии полок с заметно меньшим ассортиментом товаров.

Фото: из открытых источников

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, известный как Флэш, призвал не поддаваться панике. По его словам, даже повреждение отдельных больших складов не означает, что страна останется без продовольствия. Производители и торговые сети уже адаптируют логистику к новым условиям и ищут альтернативные маршруты поставок.

"Друзья, мы не "умрем от голода". Производители и продавцы сейчас перестраивают каналы снабжения. В случае необходимости Европа "с радостью" заполнит любую продовольственную нишу за счет экспорта", — подчеркнул Флеш.

Он также обратил внимание, что целью российских ударов является не самая продовольствие, а крупные украинские компании, которые обеспечивают рабочие места, платят налоги и играют важную роль в экономике. Таким образом, атаки оказывают не только военный, но и экономический эффект, создавая дополнительную нагрузку на бизнес и логистику.

В то же время, оснований говорить об угрозе голода пока нет. Ранее в Министерстве аграрной политики заявляли, что внутренних производственных возможностей Украины достаточно для обеспечения населения основными категориями продовольствия. Временные трудности могут касаться, прежде всего, ассортимента или поставки отдельных товаров в определенных регионах.

На фоне ажиотажного спроса отдельные торговые сети уже вводили ограничения на количество товаров, которые можно приобрести за один раз. Речь идет, в частности, о яйцах, масле, макаронных изделиях, крупах, сахаре и консервах. Такие меры призваны не допустить массовой скупки продуктов и обеспечить более равномерные поставки.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что российские власти готовы и дальше направлять максимальные ресурсы на продолжение войны против Украины, даже если это приведет к резкому ухудшению жизни населения РФ. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.