Этот новый замысел Путина станет страшным испытанием для Украины: озвучено тревожное заявление

Россия все более активно применяет против Украины реактивные модификации "Шахедов", характеристики которых уже позволяют сравнивать их не с обычными беспилотниками, а с легкими крылатыми ракетами. Об этом заявил военнослужащий 413-го полка "Рейд" и эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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По его словам, для правильного понимания новой угрозы нужно менять даже терминологию. Реактивные "Шахеды" существенно отличаются от классических ударных дронов скоростью, массой и возможностями, поэтому нуждаются в других подходах к перехвату.

"Реактивные "Шахеды" по их характеристикам уже ближе к крылатым ракетам, чем к БПЛА", — подчеркнул Киричевский.

В качестве примера эксперт привел "Герань-5". По обнародованным характеристикам, аппарат имеет стартовую массу около 800 кг, может нести примерно 90 кг боевой нагрузки, преодолевать до 900 км и развивать скорость около 600 км/ч.

Именно скорость делает новые аппараты более сложной целью для противовоздушной обороны. Киричевский считает, что последние атаки на Киев фактически можно рассматривать как длительные массированные удары более дешевыми аналогами крылатых ракет.

Эксперт также указал на масштабы применения такого вооружения. По приведенным им данным, Россия запустила около 1500 реактивных БПЛА в прошлом месяце и около 2500 — этого. Для сравнения Киричевский напомнил о немецких "Фау-1", которых во время Второй мировой войны по Великобритании за девять месяцев было запущено около восьми тысяч.

В то же время, Украина также наращивает дальнобойные возможности. Киричевский сослался на данные Janes, в соответствии с которыми по состоянию на июнь 2026 года Украина осуществила около семи тысяч пусков реактивных БПЛА и крылатых ракет семейства "Барс".

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в последнее время в украинском информационном пространстве, а также среди отдельных западных экспертов все чаще раздаются опасения, что российские удары по продовольственным складам и логистической инфраструктуре могут повлечь за собой серьезный дефицит продуктов. На фоне таких прогнозов часть украинцев начала делать запасы, а в соцсетях появляются фотографии полок с заметно меньшим ассортиментом товаров.